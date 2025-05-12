5 идеальных AI-приложений, которые сделают вашу повседневную жизнь проще

Adobe Photoshop (ИИ для очистки изображений)

В 2023 году компания Adobe представила функцию Generative Fill, основанную на искусственном интеллекте, которая позволяет быстро добавлять и удалять элементы на изображениях с помощью текстовых подсказок.

Хотя данная функция позиционировалась как инструмент для создания шедевров в рекордные сроки, на практике она оказалась особенно полезной для очистки изображений.

При подготовке материалов для публикации часто возникает необходимость в иллюстрациях - будь то скриншоты, фотографии продуктов или стоковые изображения. Однако зачастую эти изображения не соответствуют точным требованиям.

Ранее для их корректировки приходилось вручную вырезать фрагменты, клонировать участки, использовать кисть для устранения дефектов, расширять изображение, копировать и вставлять фоны, а также обрезать до нужного соотношения сторон. С появлением Generative Fill достаточно описать необходимое, и функция выполнит работу автоматически.

Для удаления нежелательных объектов достаточно обвести их и оставить поле подсказки пустым - функция удалит выбранное и гармонично заполнит образовавшееся пространство. Аналогично можно расширить размеры изображения без искажения или скрыть личную информацию более сложным способом, чем просто размытием.

Хотя Generative Fill не является идеальным инструментом, она значительно экономит время и является одним из самых эффективных AI-инструментов последних лет.

Adobe Photoshop (фото: PCWorld)

PDFgear (бесплатный AI-редактор PDF с полезными функциями)

Этот инструмент не только предоставляет возможности редактирования, аннотирования, подписания и конвертации PDF-документов, но и оснащен встроенным AI-ассистентом.

AI-чатбот PDFgear способен выполнять различные задачи редактирования с высокой скоростью и точностью, что делает его полезным инструментом для работы со сложными документами без нарушения форматирования или дизайна. Он может аннотировать, извлекать данные и изображения, а также отвечать на вопросы о содержимом документа.

Особенно полезен этот инструмент при поиске информации в сложных инструкциях, таких как правила настольных игр. Вместо пролистывания десятков страниц текста можно задать вопрос на естественном языке и быстро получить точный ответ.

PDFgear (фото: PCWorld)

ProWritingAid (помощник для улучшения письменной речи)

Профессиональные писатели активно используют инструменты проверки орфографии и грамматики. ProWritingAid предоставляет не только базовую проверку, но и анализирует текст на предмет пассивного залога, повторяющихся фраз и предлагает более ясные формулировки.

Этот инструмент не генерирует текст, а помогает улучшить уже написанное, предоставляя рекомендации по улучшению стиля и структуры. Постоянное использование ProWritingAid способствует развитию навыков письма и повышению качества текстов.

ProWritingAid (фото: ProWritingAid)

Microsoft 365 Copilot и Designer

Microsoft активно внедряет ИИ в свои офисные приложения через Copilot и Designer. Эти инструменты позволяют быстро создавать черновики документов в Word, генерировать презентации в PowerPoint и находить информацию в объемных документах.

Copilot оказался особенно полезным при подготовке презентаций, экономя значительное количество времени. Даже при отсутствии опыта работы с PowerPoint, Copilot и Designer совместно создают шаблоны презентаций, которые можно адаптировать под свои нужды.

С этими инструментами нет необходимости быть экспертом в каждом приложении - AI-помощники берут на себя рутинные задачи.

Microsoft 365 Copilot и Designer (фото: PCWorld)

ChatGPT (универсальный AI-инструмент для повседневных задач)

ChatGPT стал универсальным инструментом для различных задач: от обсуждения последних эпизодов сериалов без спойлеров до помощи в написании кода для игровых проектов. Он также используется для ролевых игр, в качестве виртуального советника и даже для переформулировки ответов в споре, чтобы сделать их менее агрессивными.

В профессиональной сфере ChatGPT помогает структурировать статьи, предлагает синонимы и находит информацию, которую сложно найти через традиционные поисковики.

Хотя ChatGPT не заменит специалистов в критически важных задачах, он становится незаменимым помощником в повседневной работе и обучении.

ChatGPT (фото: PCWorld)