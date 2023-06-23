5 хитрощів, які допоможуть надовше зберегти вино після відкорковування

Такий алкоголь швидко псується, бо його виготовляють із ферментованого виноградного соку, а у процесі бродіння беруть участь дріжджі, які перетворюють цукор у соку на етанол і вуглекислий газ. При відкорковуванні кисень вступає у реакцію з напоєм і починається процес окислення.

Невідкрита пляшка вина може зберігатися роками, причому більшість таких напоїв стає ще кращими "з віком". Однак, як тільки ви відкоркуєте пляшку, ви різко скорочуєте термін життя напою.

Про те, як можна зберегти відкорковане вино надовше, пише ресурс Eat This, Not That.

Поставте його у холодильник

Було б ідеально, якби ви мали власний холодний темний винний льох. Якщо такого нема, то поставте відкорковане вино у холодильник, при цьому важливо закрити пляшку. Це трохи уповільнить процес окислення.

Термін придатності відкритого вина в холодильнику близько 3 днів для червоного і 5 днів для білого. А от солодкі вина можуть зберігатися кілька тижнів.

Коли прийде час допити вино, то вийміть його з холодильника за 20 хв до того, як розлити напій.

Використовуйте поліетиленову тару для ігристого вина

Ігристі вина неможливо повторно закоркувати, тому треба такий напій перелити у пластикову тару і закрити її. Так бульбашки не вийдуть, а кисень не потраплятиме в пляшку.

Перелийте залишки вина в меншу пляшку

Якщо у вас трохи залишилось вина, то краще його перелити у меншу пляшку. Це теж допоможе уповільнити процес деградації. Після цього її варто поставити у холодильник.

Скористайтесь винною помпою

Цей пристрій допоможе видалити надлишок кисню, що залишився в пляшці. Такі помпи продають у винних магазинах, коштують вони від 250 грн. Її варто придбати, якщо ви часто маєте ситуації, коли залишається не допите вино.

Оскільки помпа викачає кисень із пляшки, то й сам процес окислення уповільниться, що збереже вино надовше.

Запасіться корком від шампанського

Для тих, хто часто п'є шампанське, варто запастись корками, їх можна купити у спеціалізованих магазинах або в інтернеті. Після відкорковування шампанського, корок неможливо повернути назад у пляшку, а от новим можна її закрити.

Такий корок, закриваючи верхню частину горлечка, розширюється і затягується, від цього всередині зростає тиск. Це запобігає вильоту корка з пляшки.