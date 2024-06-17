5 гучних мовних скандалів в українському шоу-бізнесі

Ксенія Мішина

Зірка українських серіалів Ксенія Мішина з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну перейшла на українську мову. А також вона стала ведучою патріотичного шоу "Я люблю Україну".

Але в якийсь момент щось пішло не так і одне зі своїх інтерв’ю вона вирішила дати російською мовою.

У мережі почалися гучні обговорення, адже українці не зрозуміли вчинку Ксенії.

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Маша Єфросиніна і Оля Полякова

Мовний скандал навколо Маші Єфросиніної та Олі Полякової розгорівся у липні 2022 року.

Тоді зірки в новому випуску свого YouTube-шоу "Дорослі дівчата" звернулися до глядачів і зазначили, що не можуть вести проєкт українською.

Причиною вони назвали те, що глядачі звикли до їхньої взаємодії, хімії, яка між ними відбувається, і до того, як вони спілкуються, не підбираючи слів.

"Ми до цього так, дійсно, весь час говорили російською - і вдома, і між собою. Ми хочемо говорити українською, ми вивчаємо мову, ми все для цього робимо. Але щоб ось так, у приватній розмові, як з подругою на кухні, так українською, на жаль, не вийде", - говорила тоді Полякова.

"І вам самим буде не цікаво дивитися бекаючих, мекаючих, тих, які підбирають слова , ваших улюблених "Дорослих дівчат", - зазначила вона.

На цю заяву бурхливо відреагували і шанувальники, і колеги знаменитостей.

Полякова і Єфросиніна своєю чергою почали виправдовуватися.

Маша Єфросиніна і Оля Полякова (фото: скріншот з відео)

Вєрка Сердючка

Українська артистка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, потрапила в гучний скандал у травні цього року.

Виконавиця відіграла концерт у Києві, а програма складалася майже з українськомовних хітів.

Тим не менш, деякі треки зірка таки виконала російською.

Очікувано, у Мережі обурилися через це, мовляв, такі треки треба перекладати або ж відмовлятися від них. Повідомлялося, що й на самому концерті теж були незадоволені, які просто пішли посеред шоу.

Вєрка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

Слава Камінська

Екссолістка гурту "НеАнгели" потрапила у мовний скандал, коли вирішила заступитися за свого колегу Макса Барських, який на концерті у Кременчуці виконав пісню російською мовою, після чого хтось із глядачів викликав поліцію.

Слава Камінська опублікувала скріншот із цією новиною, а також ще один скріншот Статті 10 Конституції, в якому йдеться про те, що в Україні гарантується право на вільне використання російської мови.

У підписі до публікації артистка написала питання: "Поясніть мені, законослухняні громадяни. Лижі не їдуть?".

На це зірка отримала бурхливу реакцію від користувачів, які нагадали артистці про війну та дорікнули тим, що вона виїхала з України, як тільки почалося повномасштабне вторгнення.

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Анна Алхім

Скандальна блогерка Анна Алхім неодноразово робила шокуючі заяви стосовно мови.

Так, в одному зі своїх інтерв’ю вона виступила на захист російської мови та заявила, що не підтримує обов‘язкову українську мову ні в медіа, ні в держустановах.

Також Алхім заявила, що не буде просити вибачення за свою похвалу Путіна.

Анна Алхім (фото: instagram.com/anna_alkhim66666/)