6 гаджетів, без яких люди не могли жити, а тепер забули

Пейджер

Пейджер - невеликий пристрій одностороннього зв'язку, який відображає на дисплеї короткі повідомлення.

Перший у світі пейджер випустила компанія Motorola у 1956 році. Після цього пейджерами почали активно користуватися працівники лікарень та менеджери.

Згодом пейджери могли придбати собі всі, хто прагнув бути завжди на звяязку.

В Україні пейджери почали набувати популярності в 90-х роках. Однак уже на початку 2000-х років пейджери практично зникли з ужитку внаслідок поширення мобільних телефонів та зниження вартості послуг мобільного зв'язку та SMS.

Колись пейджери були "модними" (фото: Wikipedia)

Дискета

Дискета (гнучкий диск, флопі-диск) - портативний носій інформації, який використовувався для багаторазового запису та зберігання даних.

По суті це був гнучкий магнітний диск (вкритий феромагнітним шаром), прихований у спеціальному захисному пластиковому корпусі.

Ідея створити подібний пристрій виникла в лабораторії IBM в 1967 році. У 1971 році вона була втілена в життя - IBM презентувала першу дискету діаметром 8 дюймів (200 мм).

Згодом їх запустили у масове виробництво. Дискети могли зберігати інформацію обсягом від 128 Кб до 5,2 Мб і відкривалися на спеціальних дисководах гнучких дисків (флопі-дисководах).

Вони були популярними до кінця 90-х років, але згодом поступились місцем більш ємним CD-дискам і зручним флеш-накопичувачам.

Свого часу це був справжній технологічний прорив (фото: Wikipedia)

Аудіокасета

Аудіокасета (компакт-касета, касета) - портативний носій даних на магнітній стрічці, що слугував здебільшого для запису і відтворення звуку (музики).

Вперше користувачі почули про касети в 1963 році від компанії Philips. Згодом, завдяки відносно невеликій вартості, вони стали найпопулярнішим аудіоносієм у більшості країн світу.

Запис звуку здійснювався на магнітну стрічку касети, що була поділена на дві (моно) або чотири (стерео) звукові доріжки (в цілому ж у касети було дві сторони).

Касети розрізняли здебільшого за довжиною магнітної стрічки та місткістю.

На початку 2000-х років аудіокасети почали втрачати популярність і згодом були зовсім витиснуті з ринку компакт-дисками та міні-дисками.

Касети можна було "перемотувати" звичайним олівцем (фото: Wikipedia)

Тамагочі

Тамагочі - віртуальний домашній вихованець або "електронний друг", за яким потрібно постійно доглядати (годувати, грати, стежити за здоров'ям, прибирати тощо).

Ідея створення подібного пристрою належала іграшковому гіганту - компанії Bandai. З'явилися перші тамагочі в 1996 році.

Спершу це була гра для портативної консолі Game Boy від Nintendo, проте пізніше був налагоджений випуск дешевих у виробництві окремих модулів, які стали самодостатньою грою.

Вони стали дуже популярними серед дітей і підлітків, адже сенс гри полягав в інтерактивному спостереженні за життям вихованця - від вилуплення з яйця до смерті.

У перших версіях гаджетів можна було доглядати лише за одним вихованцем, однак вже незабаром користувачі отримали можливість грати із курчам, кішкою, собакою, ведмежам, поросям тощо.

"Смерть" таких друзів дехто з дітей переживав вкрай тяжко (фото: Wikipedia)

Dial-up модем

Dial-up модем (комутований модем) - пристрій, що дозволяв користувачам під'єднатися до інтернету.

Раніше доступ до інтернету користувачі отримували через комутовану лінія зв'язку, яка працювала лише під час з'єднання пристрою-передавача і пристрою-приймача.

Увійти в мережу можна було за допомогою комп'ютера, телефонної лінії та спеціального Dial-up модема. Послуги надавали окремі провайдери.

З часом широкосмуговий доступ в інтернет за технологією DSL замінив доступ через звичайний "телефонний" модем у більшості країн світу.

Dial-up модем поступився місцем сучасним пристроям (фото: Wikipedia)

CD-програвач

CD-програвач (CD-плеєр) - пристрій, що здатний відтворювати цифрові оптичні диски формату CD.

Коли CD-диски стали популярними у всьому світі, для їхнього відтворення були створені стаціонарні та кишенькові програвачі.

Вони живилися від батарейок і стали мрією кожного меломана.

Згодом, на тлі розвитку нових технологій, CD-диски почали зникати з ужитку, а CD-плеєри практично відійшли у минуле.

Кишеньковий CD-програвач був мрією для багатьох (фото: Wikipedia)