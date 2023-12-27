6 гаджетів, без яких люди не могли жити, а тепер забули

Наука і технології не стоять на місці й розвиваються дуже стрімко. Саме тому про деякі з гаджетів, шалено популярних раніше, сьогодні люди практично забули.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про деякі з гаджетів, без яких люди не могли жити, а тепер забули.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: HowToGeek, DAWN, Wikipedia.
Пейджер - невеликий пристрій одностороннього зв'язку, який відображає на дисплеї короткі повідомлення.
Перший у світі пейджер випустила компанія Motorola у 1956 році. Після цього пейджерами почали активно користуватися працівники лікарень та менеджери.
Згодом пейджери могли придбати собі всі, хто прагнув бути завжди на звяязку.
В Україні пейджери почали набувати популярності в 90-х роках. Однак уже на початку 2000-х років пейджери практично зникли з ужитку внаслідок поширення мобільних телефонів та зниження вартості послуг мобільного зв'язку та SMS.
Колись пейджери були "модними" (фото: Wikipedia)
Дискета (гнучкий диск, флопі-диск) - портативний носій інформації, який використовувався для багаторазового запису та зберігання даних.
По суті це був гнучкий магнітний диск (вкритий феромагнітним шаром), прихований у спеціальному захисному пластиковому корпусі.
Ідея створити подібний пристрій виникла в лабораторії IBM в 1967 році. У 1971 році вона була втілена в життя - IBM презентувала першу дискету діаметром 8 дюймів (200 мм).
Згодом їх запустили у масове виробництво. Дискети могли зберігати інформацію обсягом від 128 Кб до 5,2 Мб і відкривалися на спеціальних дисководах гнучких дисків (флопі-дисководах).
Вони були популярними до кінця 90-х років, але згодом поступились місцем більш ємним CD-дискам і зручним флеш-накопичувачам.
Свого часу це був справжній технологічний прорив (фото: Wikipedia)
Аудіокасета (компакт-касета, касета) - портативний носій даних на магнітній стрічці, що слугував здебільшого для запису і відтворення звуку (музики).
Вперше користувачі почули про касети в 1963 році від компанії Philips. Згодом, завдяки відносно невеликій вартості, вони стали найпопулярнішим аудіоносієм у більшості країн світу.
Запис звуку здійснювався на магнітну стрічку касети, що була поділена на дві (моно) або чотири (стерео) звукові доріжки (в цілому ж у касети було дві сторони).
Касети розрізняли здебільшого за довжиною магнітної стрічки та місткістю.
На початку 2000-х років аудіокасети почали втрачати популярність і згодом були зовсім витиснуті з ринку компакт-дисками та міні-дисками.
Касети можна було "перемотувати" звичайним олівцем (фото: Wikipedia)
Тамагочі - віртуальний домашній вихованець або "електронний друг", за яким потрібно постійно доглядати (годувати, грати, стежити за здоров'ям, прибирати тощо).
Ідея створення подібного пристрою належала іграшковому гіганту - компанії Bandai. З'явилися перші тамагочі в 1996 році.
Спершу це була гра для портативної консолі Game Boy від Nintendo, проте пізніше був налагоджений випуск дешевих у виробництві окремих модулів, які стали самодостатньою грою.
Вони стали дуже популярними серед дітей і підлітків, адже сенс гри полягав в інтерактивному спостереженні за життям вихованця - від вилуплення з яйця до смерті.
У перших версіях гаджетів можна було доглядати лише за одним вихованцем, однак вже незабаром користувачі отримали можливість грати із курчам, кішкою, собакою, ведмежам, поросям тощо.
"Смерть" таких друзів дехто з дітей переживав вкрай тяжко (фото: Wikipedia)
Dial-up модем (комутований модем) - пристрій, що дозволяв користувачам під'єднатися до інтернету.
Раніше доступ до інтернету користувачі отримували через комутовану лінія зв'язку, яка працювала лише під час з'єднання пристрою-передавача і пристрою-приймача.
Увійти в мережу можна було за допомогою комп'ютера, телефонної лінії та спеціального Dial-up модема. Послуги надавали окремі провайдери.
З часом широкосмуговий доступ в інтернет за технологією DSL замінив доступ через звичайний "телефонний" модем у більшості країн світу.
CD-програвач (CD-плеєр) - пристрій, що здатний відтворювати цифрові оптичні диски формату CD.
Коли CD-диски стали популярними у всьому світі, для їхнього відтворення були створені стаціонарні та кишенькові програвачі.
Вони живилися від батарейок і стали мрією кожного меломана.
Згодом, на тлі розвитку нових технологій, CD-диски почали зникати з ужитку, а CD-плеєри практично відійшли у минуле.
Кишеньковий CD-програвач був мрією для багатьох (фото: Wikipedia)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які недорогі, але корисні гаджети можна подарувати дітям і дорослим до свят.
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