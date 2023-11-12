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5 фільмів, які допоможуть розкрити жіночність

Фільми, які допоможуть стати жіночною (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Кожна жінка у будь-якому віці хоче бути легкою, грайливою, впевненою в собі, ніжною та, звісно, жіночною. Але у буденних клопотах всі ці якості часто втрачаються або притупляються.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало 5 найцікавіших фільмів про жінок та їхню долю і шлях до жіночності та залюбки ділиться ним з вами.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Кіноріум.

У дзеркала дві особи

У центрі сюжету виступає  повністю невдоволена особистим життям Роуз. Роль якої  виконала неповторна Барбара Стрейзанд. Вона йде на експеримент - коли чоловік їде читає курс лекцій. Героїня активно починає займатися собою, перетворюючись з простушки на ефектну красуню.

Фільми, які розкривають жіночність (фото: Кіноріум)

Кейт і Лео 

Чарівний герцог ХІХ століття несподівано опиняється в сучасному світі, де завойовує висоти ділова жінка, дуже успішна зовні та дуже самотня всередині. "Ти не баба, ти мужик", - каже їй бос. Звичайно, вона закохується в герцога, але дуже скоро йому доведеться повертатися свого часу.

Фільми, які розкривають жіночність (фото: Кіноріум)

Принцеса Монако 

Фільм для натхнення витонченою жіночністю. А між рядками - краса доброти та ніжності, смирення та терпіння, краса любові та важкий вибір: кинути всі чи знайти сили та підтримати чоловіка? Грейс знайшла свій шлях у шляху коханої людини, всім серцем бажаючи допомагати її покликанню та його цілям.

Фільми, які розкривають жіночність (фото: Кіноріум)

Шоколад

У французькому містечку з'являється молода жінка, на ім'я Вієнн. Прекрасний приклад жіночності, м'якості, грайливості, ніжності та витонченості. Вона відкриває незвичайний шоколадний магазин, пропонуючи відвідувачам випробувати нове задоволення і вгадує чарівним чином їхні бажання. Але тільки коли до міста приїжджає Ру, Вієнн нарешті розуміє свої власні бажання.

Фільми, які розкривають жіночність (фото: Кіноріум)

Життя - хвилююче диво прибирання

Всім, у кого безлад у житті - терміново потрібно подивитися цей фільм, який допоможе змінитися на краще, навчитись акуратності та допоможе розібратися з минулим, щоб змінити своє життя на краще. Почніть з себе і простору навколо себе, адже порядок і затишок у будинку - це теж жіночність.

Фільми, які розкривають жіночність (фото: Кіноріум)

Раніше ми розповідали про 9 закордонних фільмів, які було відзнято в Україні.

Також читайте наш матеріал про 6 атмосферних осінніх фільмів для холодних вечорів.

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