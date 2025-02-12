5 фантастичних аквапарків, кожен з яких - справжній "водний світ"

Аквапарк Océade, Брюссель, Бельгія

Océade є критим аквапарком у північно-західній частині Брюсселя та найбільшим у столичному регіоні. Він заснований компанією Océade France як частина мережі з трьох аквапарків, два з яких знаходяться у Франції. Після закриття французьких парків бельгійський Océade залишається єдиним діючим.

Аквапарк постійно розширюється та оновлюється, додаючи нові атракціони. У ньому працюють 14 водних гірок, серед яких Hurricane - найшвидша гірка Європи (середня швидкість 40 км/год) та Barracuda - найдовша парна гірка в Бельгії. Завдяки стабільній температурі 29 °C і відвідуваності понад 240 000 осіб на рік, Océade є однією з головних розважальних локацій Брюсселя.

Аквапарк Océade (фото: Вікіпедія)

Аквапарк у West Edmonton Mall, Едмонтон, Канада

West Edmonton Mall - це один з найбільших торгових центрів у світі, розташований в Едмонтоні, Канада. Відкритий у 1981 році, він займає площу 490 000 квадратних метрів і містить понад 800 магазинів та послуг. Серед основних атракціонів - аквапарк World Waterpark, який є найбільшим критим аквапарком у Північній Америці.

У ньому є численні водні гірки, хвильовий басейн та річка для сплаву. Окрім аквапарку, West Edmonton Mall пропонує відвідувачам численні розважальні заклади, включаючи тематичний парк Galaxyland, каток, боулінг, кінотеатри та численні ресторани. Цей комплекс є популярним туристичним напрямком, приваблюючи мільйони відвідувачів щороку.

Аквапарк у West Edmonton Mall (фото: Вікіпедія)

Аквапарк Tropical Islands, Крауснік, Німеччина

Tropical Islands - це найбільший у світі тропічний аквапарк, розташований у Краусніку, Німеччина. Він знаходиться в колишньому ангарі для дирижаблів, що робить його унікальним за своєю архітектурною концепцією.

Парк пропонує відвідувачам тропічний клімат, з температурою повітря близько 26°C та води - 28°C, незалежно від погодних умов за вікном. У Tropical Islands є численні водні гірки, басейни, річки та пляжі з піском. Особливістю є тропічний ліс, де ростуть понад 50 000 рослин. Парк також пропонує різноманітні спа-послуги, ресторани та готелі. Він є прикладом того, як можна перетворити промисловий об'єкт на розважальний комплекс світового рівня.

Аквапарк Tropical Islands (фото: Вікіпедія)

Аквапарк "Рамаяна", Таїланд

"Рамаяна" - один із найбільших аквапарків Азії, розташований на 18 гектарах землі за 20 км від Паттайї. Він оточений мальовничими ландшафтами та оформлений у стилі «загубленого стародавнього міста», розробленого компанією ATECH.

Аквапарк має 21 гірку, зокрема екстремальні Freefall і Aqualoop, рафтинг-гірки Python та Aquaconda, а також змагальні The Mat Racer і Dueling Aquacoaster. Є 600-метрова "ледача річка", басейн із подвійними хвилями, спортивний басейн і бар у воді. Для дітей облаштовані дві ігрові зони з гірками, фонтанами та великим водяним відром.

Аквапарк "Рамаяна" (фото: Вікіпедія)

Аквапарк Therme Erding, Ердинг, Німеччина

Therme Erding - це один з найбільших термальних комплексів у Європі, розташований у місті Ердинг, Німеччина. Парк пропонує різноманітні водні атракціони, включаючи басейни з термальними водами, гірки, спа-послуги та численні релаксаційні зони.

Особливістю Therme Erding є великий аквапарк, де є водні гірки для будь-якого віку та інтересів, а також штучні хвилі для серфінгу. До того ж, комплекс має вражаючі сауни та спа-зони, де відвідувачі можуть розслабитися та насолоджуватися теплом термальних вод.

Це один з найбільших термальних аквапарків у світі, який привертає туристів зі всього світу, прагнучи стати улюбленим місцем для відпочинку та розваг.

Аквапарк Therme Erding (фото: blooloop.com)