5 фантастических аквапарков, каждый из которых - настоящий "водный мир"

Аквапарк Océade, Брюссель, Бельгия

Océade является крытым аквапарком в северо-западной части Брюсселя и крупнейшим в столичном регионе. Он основан компанией Océade France как часть сети из трех аквапарков, два из которых находятся во Франции. После закрытия французских парков бельгийский Océade остается единственным действующим.

Аквапарк постоянно расширяется и обновляется, добавляя новые аттракционы. В нем работают 14 водных горок, среди которых Hurricane - самая быстрая горка Европы (средняя скорость 40 км/ч) и Barracuda - самая длинная парная горка в Бельгии. Благодаря стабильной температуре 29 °C и посещаемости более 240 000 человек в год, Océade является одной из главных развлекательных локаций Брюсселя.

Аквапарк Océade (фото: Википедия)

Аквапарк в West Edmonton Mall, Эдмонтон, Канада

West Edmonton Mall - это один из крупнейших торговых центров в мире, расположенный в Эдмонтоне, Канада. Открытый в 1981 году, он занимает площадь 490 000 квадратных метров и содержит более 800 магазинов и услуг. Среди основных аттракционов - аквапарк World Waterpark, который является крупнейшим крытым аквапарком в Северной Америке.

В нем есть многочисленные водные горки, волновой бассейн и река для сплава. Помимо аквапарка, West Edmonton Mall предлагает посетителям многочисленные развлекательные заведения, включая тематический парк Galaxyland, каток, боулинг, кинотеатры и многочисленные рестораны. Этот комплекс является популярным туристическим направлением, привлекая миллионы посетителей каждый год.

Аквапарк в West Edmonton Mall (фото: Википедия)

Аквапарк Tropical Islands, Краусник, Германия

Tropical Islands - это крупнейший в мире тропический аквапарк, расположенный в Крауснике, Германия. Он находится в бывшем ангаре для дирижаблей, что делает его уникальным по своей архитектурной концепции.

Парк предлагает посетителям тропический климат, с температурой воздуха около 26°C и воды - 28°C, независимо от погодных условий за окном. В Tropical Islands есть многочисленные водные горки, бассейны, реки и пляжи с песком. Особенностью является тропический лес, где растут более 50 000 растений. Парк также предлагает различные спа-услуги, рестораны и отели. Он является примером того, как можно превратить промышленный объект в развлекательный комплекс мирового уровня.

Аквапарк Tropical Islands (фото: Википедия)

Аквапарк "Рамаяна", Таиланд

"Рамаяна" - один из крупнейших аквапарков Азии, расположенный на 18 гектарах земли в 20 км от Паттайи. Он окружен живописными ландшафтами и оформлен в стиле "затерянного древнего города", разработанного компанией ATECH.

Аквапарк имеет 21 горку, в том числе экстремальные Freefall и Aqualoop, рафтинг-горки Python и Aquaconda, а также соревновательные The Mat Racer и Dueling Aquacoaster. Есть 600-метровая "ленивая река", бассейн с двойными волнами, спортивный бассейн и бар в воде. Для детей обустроены две игровые зоны с горками, фонтанами и большим водяным ведром.

Аквапарк "Рамаяна" (фото: Википедия)

Аквапарк Therme Erding, Эрдинг, Германия

Therme Erding - это один из крупнейших термальных комплексов в Европе, расположенный в городе Эрдинг, Германия. Парк предлагает разнообразные водные аттракционы, включая бассейны с термальными водами, горки, спа-услуги и многочисленные релаксационные зоны.

Особенностью Therme Erding является большой аквапарк, где есть водные горки для любого возраста и интересов, а также искусственные волны для серфинга. К тому же, комплекс имеет впечатляющие сауны и спа-зоны, где посетители могут расслабиться и наслаждаться теплом термальных вод.

Это один из крупнейших термальных аквапарков в мире, который привлекает туристов со всего мира, стремясь стать любимым местом для отдыха и развлечений.

Аквапарк Therme Erding (фото: blooloop.com)