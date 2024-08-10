5 фактів із життя святого Лаврентія, які варто згадати у день його пам'яті

Маленька помилка, з якої народилася легенда

Ми часто дізнаємося нові історії про святих завдяки новим перекладам стародавніх текстів. Одна з таких легенд розказує про жорстокі тортури над святим, які повинні були змусити мученика відректися своєї віри. Згідно з переказами, що збереглися до наших днів, Лаврентія було спалено на решітці, яка стала символом його мучеництва.

Однак існує версія, що ця історія могла з’явитися у результаті помилки в перекладі. Італійський історик Піо Франкі де Кавальєрі припустив, що таке непорозуміння виникло через неправильно переписане слово. Для опису страждань мучеників у стародавніх текстах використовували латинське слово "passusest", яке буквально означає "був замучений".

Франкі де Кавальєрі детально дослідив усі відомі факти про святого та припустив, що при переписуванні тексту могли помилково написати слово "assusest", що в дослівному перекладі означає "був підсмажений". Дрібниця, яка здатна не тільки змінити значення слова, а може поставити під сумнів цілий фрагмент з життя святого.

Наразі немає перевіреної інформації, яка б підтвердила чи спростувала цю теорію. Ми можемо тільки припускати, що насправді сталося зі святим Лаврентієм, адже враховуючи теорію про помилку, його мучеництво могло мати зовсім інші форми, аніж ми знаємо.

Таким чином, через можливу помилку в стародавньому тексті, святий Лаврентій міг стати відомим завдяки образу, що, можливо, навіть не відповідав дійсності.

Чотири церкви святого Лаврентія

На ім'я святого Лаврентія було названо чотири церкви у Римі. Кожна пов'язана з певними подіями у житті святого. А саме:

Сан Лоренцо ін Міранда. Спочатку імператор Антонін збудував цей храм на честь своєї дружини Фаустіани. Але потім, за переказами, саме тут святий Лаврентій почув вирок.

Спочатку імператор Антонін збудував цей храм на честь своєї дружини Фаустіани. Але потім, за переказами, саме тут святий Лаврентій почув вирок. Сан Лоренцо ін Фонте. В минулому ця будівля служила домом римському сотнику. Саме тут, вірячи легендам, Лаврентій був ув’язнений. Також кажуть, що святий продовжував проповідувати навіть за ґратами, щобільше, проводив обряди хрещення.

В минулому ця будівля служила домом римському сотнику. Саме тут, вірячи легендам, Лаврентій був ув’язнений. Також кажуть, що святий продовжував проповідувати навіть за ґратами, щобільше, проводив обряди хрещення. Сан Лоренцо ін Панісперна. Розташована на тому місці, де, як вважають, святий Лаврентій прийняв мученицьку смерть.

Розташована на тому місці, де, як вважають, святий Лаврентій прийняв мученицьку смерть. Сан Лоренцо Фуорі ле Мура. Знаходиться на тому місці, де було перше поховання залишків Лаврентія. Це важливе місце, де віряни з усього світу можуть вшанувати пам’ять святого мученика та звернутися до нього з молитвами.

Окрім цього, святий Лаврентій вважається покровителем каплиці Санкта Санкторум у Римі. Наразі там зберігаються важливі християнські святині, зокрема Святі Сходи та частина Хреста Господнього.

Мощі святого здатні творити дива

Реліквії святого Лаврентія зберігаються в італійському містечку Амасено, де можна побачити частину його тіла та ампулу з кров'ю. Щороку, в день вшанування пам'яті святого, кров у ампулі стає рідкою, залишаючись у такому стані декілька днів.

Щорічно це диво привертає увагу величезної кількості людей. Паломники з усього світу приходять, аби побачити справжнє божественне чудо на власні очі, після чого помолитися та висловити слова пошани до свято.

Залишки тіла, що належать одному святому, не завжди зберігаються поряд. Зазвичай навпаки, їх намагаються поділити на декілька менших частинок і відправити до різних храмів задля більш безпечного зберігання. Також це дає можливість більшій кількості людей побачити чудотворні мощі та прочитати біля них молитву.

Голова святого Лаврентія вже багато років залишається в базиліці святого Петра в Римі, де її виставляють до людей один раз на рік у день його пам'яті.

Покровитель найбільшої кількості професій

Святий Лаврентій є покровителем великої кількості різноманітних професій і груп людей. Вважається захисником бібліотекарів та архіваріусів, адже вони допомагають зберігати знання та історію нашого світу.

Своєю чергою, кондитери й шеф-кухарі обрали святого Лаврентія своїм покровителем, бо вірять, що його підтримка та допомога вказують на турботу й уважність, які вони самі вкладають у роботу.

За натхненням і гумором до святого звертаються коміки, а для студентів і семінаристів він є уособленням старанності, доброчесності та непохитної віри в істинного Бога. Крім того, Лаврентій стає на захист усіх, кому загрожує небезпека від полум'я.

Почуття гумору

Святий мученик вразив християнське суспільство не лише своєю вірністю Христу. Лаврентій мав дивовижне почуття гумору, яке допомагало йому не втрачати оптимізм і боротися з будь-якими труднощами.

Одного разу, коли імператор Валеріан вимагав від святого принести церковні скарби, Лаврентій не здригнувся і привів до нього бідних і нужденних, говорячи, що саме вони - люди, а не коштовності чи прикраси - справжній скарб церкви.