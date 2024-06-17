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5 эффективных средств, которые помогут быстро снять макияж

Понедельник 17 июня 2024 11:53
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5 эффективных средств, которые помогут быстро снять макияж Какие средства помогут снять макияж (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Иногда так случается, что средство для снятия макияжа заканчивается совсем неожиданно. Впрочем, паниковать не стоит, так как такое средство можно легко заменить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.

Масло жожоба

Такое масло эффективно растворяет макияж, грязь и загрязнение, не лишая кожи натуральных жиров.

Масло жожоба очень напоминает натуральное кожное сало, производимое кожей. Она не закупорит поры или не способствует появлению угрей, поэтому идеально подходит для всех типов кожи, включая жирную и склонную к акне.

Алоэ вера

Чтобы получить успокаивающее и нежное средство для снятия макияжа, следует выбрать алоэ вера. Такое средство отлично подходит для чувствительной кожи и отлично справляется с легким, не водостойким макияжем.

Просто нанесите небольшое количество геля алоэ вера на ватный диск или кончики пальцев и осторожно помассируйте лицо, чтобы удалить макияж. После этого лицо промойте водой.

Овсяная мука, вода и мед

Можно сделать нежный скраб, который можно использовать в качестве средства для снятия макияжа. Нужно соединить овсяную муку с водой и медом. Это один из фаворитов для тех, у кого жирный тип кожи.

Смешайте 1/4 стакана воды с 1/4 стакана муки, затем добавьте чайную ложку меда и перемешайте в кремообразную консистенцию.

Маленькие частицы овсяной муки будут действовать как скраб, мед оказывает противовоспалительное действие на кожу и очищает поры.

Оливковое масло

Это отличный и простой способ снять макияж с глаз. Сначала нужно смочить кусок ватного диска водой, затем добавить большое количество оливкового масла.

После этого легкими движениями проведите по глазам, чтобы мгновенно удалить макияж из глаз, включая тушь.

Гидрофильное масло

Масло растворяет даже водостойкий макияж, а затем легко смывается с помощью воды вместе с косметикой и грязью. Масло не содержит агрессивных компонентов, поэтому не сушит и не раздражает кожу.

При регулярном использовании глубоко очищает поры, ее обожают обладатели жирной и проблемной кожи.

Формула средства создана таким образом, что при контакте с водой масло превращается в белую нежирную эмульсию и полностью смывается с лица.

Раньше мы сообщали, как сделать стойкий макияж, который будет держаться весь день.

Также мы писали, как долго можно пользоваться косметикой, чтобы не навредить коже.

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