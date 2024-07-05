5 ефективних вправ для жінок, щоб накачати гарні ноги
Красиві спортивні ноги - запорука успіху. Нескладні систематичні вправи допоможуть привести ваше тіло в той вигляд, який вам захочеться.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That!
Підйоми стегнами
Ляжте плечима на лаву, а ноги поставте на підлогу. Покладіть штангу з обважнювальними пластинами на стегна і підіймайте стегна.
Виконайте 5 підходів по 8 повторення з відпочинком у 60 с.
Підйоми стегнами (фото: eatthis.com)
Румунська станова тяга
Поставте ноги на ширині стегон, тримаючи в руках штангу. Відведіть стегна назад, тримайте спину рівною та опускайтеся, поки не відчуєте розтягнення підколінних сухожиль.
Румунська станова тяга (фото: eatthis.com)
Бічні присідання
Поставте ноги на ширині пліч та сядьте назад на одне стегно. Повторіть з іншого ногою.
Бічні присідання (фото: eatthis.com)
Підходи
Поставте одну ногу на ящик, потягніть всю вагу на цю ногу та підніміться, штовхаючи п’яту.
Підходи (фото: eatthis.com)
Присідання з гирею
Візьміть гирю двома руками та утримуйте над грудьми. Встаньте на ширині плечей, злегка розставивши пальці ніг.
Присядьте і розведіть коліна в сторони, опустіться нижче паралелі, тримаючи поперек рівно.
Виконайте 4 підходи по 6 повторень.
Присідання з гирею (фото: eatthis.com)
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