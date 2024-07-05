ua en ru
Пт, 05 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

5 ефективних вправ для жінок, щоб накачати гарні ноги

П'ятниця 05 липня 2024 16:01
UA EN RU
5 ефективних вправ для жінок, щоб накачати гарні ноги Які вправи допоможуть підтягнути ноги (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Красиві спортивні ноги - запорука успіху. Нескладні систематичні вправи допоможуть привести ваше тіло в той вигляд, який вам захочеться.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That!

Підйоми стегнами

Ляжте плечима на лаву, а ноги поставте на підлогу. Покладіть штангу з обважнювальними пластинами на стегна і підіймайте стегна.

Виконайте 5 підходів по 8 повторення з відпочинком у 60 с.

5 ефективних вправ для жінок, щоб накачати гарні ногиПідйоми стегнами (фото: eatthis.com)

Румунська станова тяга

Поставте ноги на ширині стегон, тримаючи в руках штангу. Відведіть стегна назад, тримайте спину рівною та опускайтеся, поки не відчуєте розтягнення підколінних сухожиль.

5 ефективних вправ для жінок, щоб накачати гарні ногиРумунська станова тяга (фото: eatthis.com)

Бічні присідання

Поставте ноги на ширині пліч та сядьте назад на одне стегно. Повторіть з іншого ногою.

5 ефективних вправ для жінок, щоб накачати гарні ногиБічні присідання (фото: eatthis.com)

Підходи

Поставте одну ногу на ящик, потягніть всю вагу на цю ногу та підніміться, штовхаючи п’яту.

5 ефективних вправ для жінок, щоб накачати гарні ногиПідходи (фото: eatthis.com)

Присідання з гирею

Візьміть гирю двома руками та утримуйте над грудьми. Встаньте на ширині плечей, злегка розставивши пальці ніг.

Присядьте і розведіть коліна в сторони, опустіться нижче паралелі, тримаючи поперек рівно.

Виконайте 4 підходи по 6 повторень.

5 ефективних вправ для жінок, щоб накачати гарні ноги

Присідання з гирею (фото: eatthis.com)

Раніше ми повідомляли, як швидко схуднути в певних частинах тіла.

Також ми писали про 6 помилок під час тренування, які можуть завдати серйозної шкоди тілу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ноги Спортзал
NEWS
Будівництво фортифікацій в Україні: Міноборони доручили відзвітувати про фінансування
Будівництво фортифікацій в Україні: Міноборони доручили відзвітувати про фінансування