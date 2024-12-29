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5 драматичних серіалів, з якими ви забудете про сон. "Затягує" з перших епізодів

Що подивитися, якщо хочеться поплакати (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Якщо ви шукаєте цікаву мелодраму, але вже втомилися передивлятися "Відчайдушних домогосподарок" та "Чому жінки вбивають", вам точно варто придивитися до серіалів про дружбу, кохання та жінок. І таких варіантів чимало.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 серіалів на вечір, які дійсно цікаві та варті уваги.

"Мертвий для мене"

Серіал про вдову, яка втратила чоловіка в страшній аварії. Вона ображена на весь світ і не може пробачити смерть коханого. У пошуках розради головна героїня вирушить до групи підтримки, де серед інших скорботних зустріне жінку, з якою дуже зблизиться. Однак нова подруга приховує особливий секрет.

 

"Солодкі магнолії" (Милі магнолії)

А цей серіал розповість про трьох найкращих подруг. Вони знайомі з дитинства і звикли переживати всі події, радісні чи веселі, разом. І в один момент вони наважаться на дуже сміливу авантюру.

 

"Провулок світлячків"

Зворушлива драма з непростим сюжетом розповість про двох подруг. Серіал побудовано так, що ви будете знайомитися з минулим головних героїнь та одразу ж бачити, що з ними стало потім. До чого призведе дружба двох жінок з непростими історіями?

 

"Вірджин-Рівер"

Мелодрама про кохання і нове життя, яке так прагне отримати головна героїня, "затягне" вас з перших серій. Вона намагається втекти від проблем і залікувати рани, він - навіть не підозрює, що стане головним чоловіком у її історії.

 

"Джинні та Джорджія"

Цей серіал розповість про матір двох дітей. Головна героїня змушена не лише переживати скрутні часи, а ще й намагатися знайти спільну мову з донькою-підлітком. Історія зворушлива, трохи сумна, але дуже реалістична.

 

До слова, раніше ми вже називали 5 фільмів про зухвалі пограбування.

Окрім цього, нещодавно вийшла добірка, в яку увійшли серіали з закрученим сюжетом.

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