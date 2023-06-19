5 дієвих порад, як розпізнати фальшиві долари

Долар - найбільш ходова валюта в Україні. Не менш популярна також у фальшивомонетників, які так і намагаються "впарити" підроблені гроші.
Про те, як розпізнати долари на фальшивість - читайте в матеріалі Styler.
Правильна доларова банкнота має водяний знак, який ви побачите, коли ви піднесете купюру до світла.
На аутентичних доларах є тонка металева нитка, що простягається від одного краю банкноти до іншого. Колір, позиція та надписи на нитці варіюються в залежності від номіналу.
Оригінальні банкноти виготовляються за допомогою спеціального методу друку, який залишає деякі елементи відчутними на дотик. Перевірте, чи відчуваєте ви ці рельєфні деталі.
Під впливом УФ-світла аутентична банкнота буде випромінювати яскраве блакитне або червоне світло. Це світло відрізняється в залежності від банкноти.
Справжні банкноти виготовляються з особливого типу паперу, який складається з бавовни та льону, і відчувається інакше, ніж звичайний папір.
Також варто пам'ятати, що:
Не забувайте, що при отриманні доларів "на руки" завжди варто провести швидку перевірку. Знання цих основних порад може допомогти вам уникнути фінансових втрат і вберегти нерви.
Якщо ж у вас є підозри щодо автентичності банкноти, ви завжди можете звернутися до банку або поліції.
До речі, раніше ми писали про те, як обміняти зношені або "старі" долари.