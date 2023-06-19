5 дієвих порад, як розпізнати фальшиві долари

Водяні знаки

Правильна доларова банкнота має водяний знак, який ви побачите, коли ви піднесете купюру до світла.

Особлива друкована нитка

На аутентичних доларах є тонка металева нитка, що простягається від одного краю банкноти до іншого. Колір, позиція та надписи на нитці варіюються в залежності від номіналу.

Рельєфний друк

Оригінальні банкноти виготовляються за допомогою спеціального методу друку, який залишає деякі елементи відчутними на дотик. Перевірте, чи відчуваєте ви ці рельєфні деталі.

Ультрафіолетове світло

Під впливом УФ-світла аутентична банкнота буде випромінювати яскраве блакитне або червоне світло. Це світло відрізняється в залежності від банкноти.

Правильна текстура

Справжні банкноти виготовляються з особливого типу паперу, який складається з бавовни та льону, і відчувається інакше, ніж звичайний папір.



Також варто пам'ятати, що:

справжні банкноти мають унікальний серійний номер, який є унікальним для кожної банкноти та має відповідати визначеному шрифту та розміру

в деяких банкнотах великого номіналу, наприклад, в 100-доларовій банкноті, є оптичні елементи - зображення або кольори, які змінюються при нахиленні банкноти

фальшиві банкноти часто не відтворюють всі тонкі художні деталі, присутні на справжніх доларах, тому якщо малюнок виглядає розмитим або недостатньо деталізованим - це привід підозрювати фальшивку.

Не забувайте, що при отриманні доларів "на руки" завжди варто провести швидку перевірку. Знання цих основних порад може допомогти вам уникнути фінансових втрат і вберегти нерви.

Якщо ж у вас є підозри щодо автентичності банкноти, ви завжди можете звернутися до банку або поліції.