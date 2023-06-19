5 действенных советов, как распознать фальшивые доллары

Доллар - наиболее ходовая валюта в Украине. Не менее популярна также у фальшивомонетщиков, которые так и пытаются "впарить" поддельные деньги.
О том, как распознать доллары на фальшивость - читайте в материале Styler.
Правильная долларовая банкнота имеет водяной знак, который вы увидите, когда вы преподнесете купюру к свету.
На аутентичных долларах есть тонкая металлическая нить, простирающаяся от одного края банкноты к другому. Цвет, позиция и надписи на нити варьируются в зависимости от номинала.
Оригинальные банкноты производятся с помощью специального метода печати, который оставляет некоторые элементы ощутимыми на ощупь. Проверьте, ощущаете ли вы эти рельефные детали.
Под влиянием УФ-света подлинная банкнота будет излучать яркий голубой или красный свет. Этот свет отличается в зависимости от банкноты.
Настоящие банкноты изготавливаются из специального типа бумаги, состоящей из хлопка и льна, и ощущается иначе, чем обычная бумага.
Также следует помнить, что:
Не забывайте, что при получении долларов "на руки" всегда следует провести скорую проверку. Знание этих основных советов может помочь вам избежать финансовых потерь и уберечь нервы.
Если у вас есть подозрения относительно подлинности банкноты, вы всегда можете обратиться в банк или полицию.
Кстати, раньше мы писали о том, как обменять изношенные или "старые" доллары.