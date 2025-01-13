5 детективів з неймовірним сюжетом. Ви не пошкодуєте, що витратили на них час

"Дрібниці"

Цей детектив вже підкорив серця багатьох кіноманів, тому якщо ви ще його не бачили - саме час надолужити згаяне. На вас чекає заплутана та дуже цікава історія в якій пошуки маніяка змусять досвідченого детектива опинитися перед дуже непростим вибором.

"Вбивство у Східному експресі"

Детектив за легендарним романом Агати Крісті вас приємно здивує. Історія отримала ще одну круту екранізацію, на яку не шкода витрачати час. Сюжет дуже насичений та починається з того, що в потязі загадково вбивають людину. І підозрюваними стають всі, хто перебуває в експресі.

"Ілюзія безпеки"

А цей детектив отримав ще й посмак трилера. На вас чекає історія про родину, яка орендувала чудовий будинок, але в ньому вони не знайдуть найголовнішого - відчуття безпеки та захищеності. Підозри та погані думки спочатку здаватимуться безпідставними, але потім все зміниться.

"Втеча з Преторії"

Фільм розповість про активіста, який потрапляє за решітку. Він не хоче провести там все своє життя, але втекти з в'язниці, яку побудували на острові, дуже непросто. Втім, головний герой не звик опускати руки, а тому піде на неймовірні авантюри, які вас вразять.

"Вбивці квіткової повні"

Цей детектив знято за сценарієм, який було створено на реальних подіях. Від цього вам стане ще цікавіше дивитися та намагатися вгадати, чим закінчиться стрічка. В центрі сюжету - масштабний злочин, серійний вбивця позбавляє життя індіанців в Оклахомі. Знайти його має таємний агент.