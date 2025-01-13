5 детективов с невероятным сюжетом. Вы не пожалеете, что потратили на них время

"Мелочи"

Этот детектив уже покорил сердца многих киноманов, поэтому если вы еще его не видели - самое время наверстать упущенное. Вас ждет запутанная и очень интересная история в которой поиски маньяка заставят опытного детектива оказаться перед очень непростым выбором.

"Убийство в Восточном экспрессе"

Детектив по легендарному роману Агаты Кристи вас приятно удивит. История получила еще одну крутую экранизацию, на которую не жалко тратить время. Сюжет очень насыщенный и начинается с того, что в поезде загадочно убивают человека. И подозреваемыми становятся все, кто находится в экспрессе.

"Иллюзия безопасности"

А этот детектив получил еще и привкус триллера. Вас ждет история о семье, которая арендовала замечательный дом, но в нем они не найдут самого главного - ощущения безопасности и защищенности. Подозрения и плохие мысли сначала будут казаться безосновательными, но потом все изменится.

"Побег из Претории"

Фильм расскажет об активисте, который попадает за решетку. Он не хочет провести там всю свою жизнь, но сбежать из тюрьмы, которую построили на острове, очень непросто. Впрочем, главный герой не привык опускать руки, а потому пойдет на невероятные авантюры, которые вас поразят.

"Убийцы цветочной луны"

Этот детектив снят по сценарию, который был создан на реальных событиях. От этого вам станет еще интереснее смотреть и пытаться угадать, чем закончится лента. В центре сюжета - масштабное преступление, серийный убийца лишает жизни индейцев в Оклахоме. Найти его должен тайный агент.