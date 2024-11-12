5 дешевих і простих правил краси Анджеліни Джолі, які роблять її неперевершеною

5 секретів молодості та краси Анджеліни Джолі

Доглядайте за шкірою з молодості

Анджеліна є живим доказом того, що немає потреби викладати тисячі гривень на процедуру догляду за шкірою - і якщо що, краще робити все просто.

Дерматолог актриси, доктор Ренд, сказав, що Анджеліна "завжди була з природною красою, тому їй ніколи не доводилося багато робити".

Насправді акторка використовує лише сонцезахисний крем, правильне очищення м’яким, ніжним миючим засобом, антиоксиданти, іноді гліколеву кислоту та натуральні продукти.

"Їй не потрібні серйозні скраби або продукти з великою кількістю хімікатів", - сказав експерт.

Анджеліна Джолі випромінює красу та молодість (фото: Getty Images)

Вдень без макіяжу

Анджеліна, яка оголосила про розлучення з Бредом Піттом у 2016 році, любить показувати свою природну красу. Якщо вона не на зйомках, зірка не буде покривати своє обличчя густою основою та купою консилера.

Використання крему з SPF

Сонцезахисний крем є ключовим не лише для запобігання раку шкіри, але й для уповільнення процесу старіння.

"Вона добре використовувала сонцезахисний крем з раннього віку, щоб захистити свою шкіру. Вона знала, що сонце не корисно для шкіри загалом, з точки зору процесу пігментації та інших речей", - розказав про догляд Енжі її косметолог.

Незалежно від бюджету захист SPF є обов’язковим, а любителі краси можуть знайти доступні сонцезахисні креми "не за всі гроші світу".

Анджеліні Джолі 49 років (фото: Getty Images)

Не женіться за стандартами краси

З таким сильним тиском з боку соціуму легко поступитися стандартам краси та лягти під ніж, щоб досягти "ідеального вигляду".

"Я нічого не робила і не думаю, що зроблю. Але якщо це робить когось щасливим, то це їх справа", - зізнавалася акторка.

Краса всередині вас

Ви завжди можете бути найкрасивішою дівчиною і жінкою у світі, але якщо ваша душа не випромінює світло - нічого з цього не має сенсу.

"Я часто кажу своїм дочкам, що найважливіше, що вони можуть зробити, - це розвивати свій розум. Немає нічого більш привабливого, можна навіть сказати чарівного, ніж жінка з незалежною волею та власною думкою", - сказала Джолі.