5 декоративних дерев, які прикрасять будь-який двір

Катальпа

Катальпа - це дерево з великим серцеподібним листям і ефектними білими квітами, які з’являються у червні. Вона має розлогу крону, яка забезпечує густу тінь, що ідеально підходить для створення затишного куточка в саду.

Особливістю катальпи є її декоративні стручки, які залишаються на гілках навіть взимку, додаючи саду оригінального вигляду. Це дерево невибагливе до ґрунтів, але любить сонце та помірний полив.

Катальпа чудово впишеться як у сучасний, так і в класичний ландшафтний дизайн. Її висота може сягати 10-15 метрів, тому найкраще підходить для просторих садів. Навіть восени катальпа зберігає свою декоративність завдяки золотистому забарвленню листя.

Катальпа (фото: Вікіпедія)

Клен гостролистий

Клен гостролистий відомий своїм різноманіттям сортів, які мають різну форму крони та забарвлення листя. Найпопулярнішими є червонолисті та золотолисті сорти, які виглядають дуже ефектно у будь-якому саду.

Навесні дерево радує ніжними квітками, а восени його листя перетворюється на яскравий килим із червоних, жовтих і помаранчевих відтінків. Клен невибагливий у догляді: він стійкий до морозів і підходить для різних типів ґрунту.

Дерево росте досить швидко, досягаючи висоти до 20 метрів, тому його часто використовують як солітер. Крім того, клен можна вирощувати у формі компактного куща для менших ділянок. Він прекрасно поєднується з іншими рослинами і створює гармонійний вигляд у саду.

Клен гостролистий (фото: Вікіпедія)

Японська сакура

Сакура, або японська вишня, стала справжнім символом краси та витонченості. Її рожеві або білі квіти створюють неймовірне враження навесні, роблячи сад схожим на казковий пейзаж. Дерево має компактний розмір, що робить його ідеальним для невеликих садів.

Сакура добре росте на сонячних місцях із помірно зволоженим ґрунтом, а її коренева система не шкодить комунікаціям. Деякі сорти мають декоративне червонувате листя, яке зберігає свій колір протягом усього сезону.

Сакуру часто висаджують уздовж доріжок або як акцент у центрі композиції. Восени дерево прикрашає сад своїм багряним листям, додаючи особливого шарму.

Японська сакура (фото: Вікіпедія)

Магнолія

Магнолія - це дерево, яке зачаровує своїми великими ароматними квітами, що розквітають ще до появи листя. Її рожеві, білі чи кремові пелюстки додають саду нотки розкоші та елегантності. Магнолія найкраще росте у захищених від вітру місцях з кислим або нейтральним ґрунтом.

Це дерево не переносить застою води, тому важливо забезпечити хороший дренаж. Висота магнолії залежить від сорту і може варіюватися від 3 до 8 метрів, що дозволяє використовувати її навіть у компактних садах.

Її листя також декоративне: щільне, блискуче і насиченого зеленого кольору. Навіть узимку магнолія зберігає свою привабливість завдяки незвичайній фактурі гілок.

Квіти магнолії (фото: Вікіпедія)

Гліцинія на штамбі

Гліцинія, вирощена у формі дерева на штамбі, стає справжньою окрасою будь-якого саду. Її довгі звисаючі суцвіття, що нагадують каскади, здатні створити романтичну атмосферу.

Гліцинія потребує сонячного місця та родючого ґрунту, а також регулярної обрізки для збереження декоративної форми. Це дерево відмінно підходить для створення центрального акценту в саду або прикрашення зони відпочинку.

Навесні гліцинія радує ніжними відтінками бузкового, білого або рожевого кольорів. Вона також може використовуватися для створення живих арок чи пергол, додаючи вертикальної динаміки до ландшафту. Гліцинія на штамбі стане родзинкою вашого саду, яку точно оцінять усі гості.

Гліцинія (фото: Вікіпедія)