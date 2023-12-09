5 чаїв, які допомагають без зайвих зусиль позбутись жиру на животі

Зелений чай

Зелений чай може бути одним із найпопулярніших чаїв для спалювання жиру на животі. Відповідно до нещодавнього дослідження 2022 року, опублікованого в Міжнародному журналі досліджень навколишнього середовища та громадського здоров’я, учасники, які вживали 4 і більше зеленого чашок чаю, мали на 44% менший ризик розвитку абдомінального ожиріння, ніж учасники, які зеленого чаю не пили.

Дослідження показують, що більшість властивостей зеленого чаю для схуднення пояснюється його багатим вмістом поліфенолів та підгрупою цих поліфенолів, відомих як катехіни. Найпоширенішим катехіном, який міститься в зеленому чаї, є ECGC, що пов’язаний із прискоренням обміну речовин.

Ви можете знайти EGCG в інших видах чаю, але зелений чай має найвищу концентрацію цих рослинних сполук, що прискорюють метаболізм.

Чай улун

Чай улун виготовляється з того самого листя, що й зелений і чорний чай, але він частково окислюється, тоді як зелений чай не окислюється, а чорний чай проходить повне окислення. Улун виготовляють шляхом сушіння листя на сонці, доки воно не зів’яне та не згорнеться.

Дослідження показують, що чай улун також містить поліфеноли, які прискорюють метаболізм і зменшують абдомінальний жир. Одне дослідження на тваринах, опубліковане в The Journal of Nutrition, показало, що поліфеноли в зеленому, чорному чаї та чаї улун мають здатність допомагати знижувати вісцеральний жир.

Дослідження 2020 року, проведене Університетом Цукуби, навіть виявило, що чай улун збільшив розщеплення жиру приблизно на 20%. Він спалював жир, навіть коли учасники спали.

Чорний чай

У звіті за 2016 рік, опублікованому в журналі Molecules, говориться, що поліфеноли, які містяться в чорному чаї, протидіють ожирінню та можуть допомогти зменшити масу тіла та вісцеральний жир.

Учасники дослідження 2014 року, опублікованого в Food & Function, які випивали 3 чашки чорного чаю щодня протягом трьох місяців, спостерігали більшу втрату ваги та зменшення окружності талії, ніж ті, хто не пив чай.

Білий чай

Білий чай відомий як найбільш делікатний і найменш оброблений вид чаю.

Встановлено, що він разом із зеленим і улуном прискорює метаболізм і посилює окислення жиру, що може допомогти в загальній втраті ваги або її контролю.

Недавній звіт 2023 року, опублікований у Food Safety & Health, також зробив висновок, що білий чай благотворно впливає на втрату ваги, а також на вісцеральний жир.

Чай пуер

Один із видів ферментованого китайського чорного чаю - пуер, допомагає втратити вагу.

Дослідження 2014 року, опубліковане в Phytotherapy Research, показало, що учасники чоловічої статі з метаболічним синдромом, які пили чай пуер, спостерігали незначне зниження жиру та індексу маси тіла.

Інше дослідження Nutrition Research виявило, що екстракт чаю пуер допоміг знизити масу тіла, ІМТ та вісцеральний жир у дорослих японців.