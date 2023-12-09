5 чаев, которые помогают без лишних усилий избавиться от жира на животе

Зеленый чай

Зеленый чай может быть одним из самых популярных чаев для сжигания жира на животе. Согласно недавнему исследованию 2022 года, опубликованному в Международном журнале исследований окружающей среды и общественного здоровья, участники, которые употребляли 4 и больше чашек зеленого чая, имели на 44% меньший риск развития абдоминального ожирения, чем участники, которые не пили зеленый чай.

Исследования показывают, что большинство свойств зеленого чая для похудения объясняется большим содержанием полифенолов и подгруппой этих полифенолов, известных как катехины. Самым распространенным катехином, содержащимся в зеленом чае, является ECGC, он связан с ускорением обмена веществ.

Вы можете найти EGCG в других видах чая, но зеленый чай имеет высокую концентрацию этих растительных соединений, ускоряющих метаболизм.

Чай улун

Чай улун изготавливается из тех же листьев, что и зеленый и черный чай, но он частично окисляется, тогда как зеленый чай не окисляется, а черный чай проходит полное окисление. Улун изготовляют путем сушки листьев на солнце, пока они не увядают и не свернутся.

Исследования показывают, что улун чай также содержит полифенолы, которые ускоряют метаболизм и уменьшают абдоминальный жир. Одно исследование на животных, опубликованное в The Journal of Nutrition, показало, что полифенолы в зеленом, черном чае и чае улун обладают способностью помогать снижать висцеральный жир.

Исследование 2020 года, проведенное Университетом Цукубы, даже показало, что чай улун увеличил расщепление жира примерно на 20%. Он сжигал жир, даже когда участники спали.

Черный чай

В отчете за 2016 год, опубликованном в журнале Molecules, говорится, что полифенолы, содержащиеся в черном чае, противодействуют ожирению и могут помочь уменьшить массу тела и висцеральный жир.

Участники исследования 2014 года, опубликованного в Food & Function, которые выпивали 3 чашки черного чая ежедневно в течение трех месяцев, наблюдали большую потерю веса и уменьшение окружности талии, чем те, кто не пил чай.

Белый чай

Белый чай известен как наиболее деликатный и наименее обработанный вид чая.

Установлено, что он вместе с зеленым и улуном ускоряет метаболизм и усиливает окисление жира, что может помочь в общей потере веса или его контроле.

Недавний отчет 2023 года, опубликованный в Food Safety & Health, также заключил, что белый чай благотворно влияет на потерю веса, а также на висцеральный жир.

Чай пуер

Один из видов ферментированного китайского черного чая - пуэр, помогает потерять вес.

Исследование 2014 года, опубликованное в Phytotherapy Research, показало, что участники мужского пола с метаболическим синдромом, пившие чай пуэр, наблюдали незначительное снижение жира и индекса массы тела.

Другое исследование Nutrition Research выявило, что экстракт чая пуэр помог снизить массу тела, ИМТ и висцеральный жир у взрослых японцев.