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5 комбінацій в їжі, які завдають шкоди шлунку та травленню

Які продукти не можна поєднувати між собою (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Усі продукти харчування перетравлюються в різний час. Експерти назвали продукти, які не можна поєднувати між собою, щоб не завдати шкоди шлунку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Що варто знати

Продукти також мають різні рівні pH: продукти з нижчим рівнем вважаються кислими (наприклад, зернові, яйця, м’ясо та газовані напої), тоді як продукти з вищим рівнем pH вважаються лужними (наприклад, фрукти та овочі).

Одночасне вживання їжі з різним рівнем pH може призвести до неправильного травлення, що призведе до здуття живота та газів.

Раніше дієтолог розповідала, чому не варто боятись нітратів у продуктах.

Також читайте про корисну речовину у вині, яка продовжує життя.

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