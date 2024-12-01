5 комбінацій в їжі, які завдають шкоди шлунку та травленню

Усі продукти харчування перетравлюються в різний час. Експерти назвали продукти, які не можна поєднувати між собою, щоб не завдати шкоди шлунку.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Продукти також мають різні рівні pH: продукти з нижчим рівнем вважаються кислими (наприклад, зернові, яйця, м’ясо та газовані напої), тоді як продукти з вищим рівнем pH вважаються лужними (наприклад, фрукти та овочі).
Одночасне вживання їжі з різним рівнем pH може призвести до неправильного травлення, що призведе до здуття живота та газів.
Раніше дієтолог розповідала, чому не варто боятись нітратів у продуктах.
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