5 комбінацій в їжі, які завдають шкоди шлунку та травленню

Що варто знати

Продукти також мають різні рівні pH: продукти з нижчим рівнем вважаються кислими (наприклад, зернові, яйця, м’ясо та газовані напої), тоді як продукти з вищим рівнем pH вважаються лужними (наприклад, фрукти та овочі).

Одночасне вживання їжі з різним рівнем pH може призвести до неправильного травлення, що призведе до здуття живота та газів.