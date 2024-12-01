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5 комбинаций в еде, которые наносят вред желудку и пищеварению

Какие продукты нельзя совмещать между собой (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Все продукты питания перевариваются в разное время. Эксперты назвали продукты, которые нельзя совмещать между собой, чтобы не нанести вред желудку.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Что следует знать

Продукты также имеют разные уровни pH: продукты с более низким уровнем считаются кислыми (например, зерновые, яйца, мясо и газированные напитки), тогда как продукты с более высоким уровнем pH считаются щелочными (например, фрукты и овощи).

Одновременное употребление пищи с разным уровнем pH может привести к неправильному пищеварению, что приведет к вздутию живота и газов.

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