5 комбинаций в еде, которые наносят вред желудку и пищеварению

Что следует знать

Продукты также имеют разные уровни pH: продукты с более низким уровнем считаются кислыми (например, зерновые, яйца, мясо и газированные напитки), тогда как продукты с более высоким уровнем pH считаются щелочными (например, фрукты и овощи).

Одновременное употребление пищи с разным уровнем pH может привести к неправильному пищеварению, что приведет к вздутию живота и газов.