5 комбинаций в еде, которые наносят вред желудку и пищеварению

Все продукты питания перевариваются в разное время. Эксперты назвали продукты, которые нельзя совмещать между собой, чтобы не нанести вред желудку.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Продукты также имеют разные уровни pH: продукты с более низким уровнем считаются кислыми (например, зерновые, яйца, мясо и газированные напитки), тогда как продукты с более высоким уровнем pH считаются щелочными (например, фрукты и овощи).
Одновременное употребление пищи с разным уровнем pH может привести к неправильному пищеварению, что приведет к вздутию живота и газов.
Ранее диетолог рассказывала, почему не стоит бояться нитратов в продуктах.
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