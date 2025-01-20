5 бьюті помилок, які ви робите зі шкірою взимку: одна з них найжахливіша

Що не варто робити зі шкірою взимку?

Джеймі Ніколь розповіла основні речі, які "кожній людині потрібно знати про зимовий догляд за шкірою, поки не пізно", і це може мати величезний вплив на ваш розпорядок дня.

Вона наголошує, що все, від типу вашої шкіри до продуктів, які ви використовуєте, може впливати на вашу шкіру під час холодної пори року, оскільки погода та умови навколишнього середовища різко змінюються.

За словами Джеймі, важливо бути підготовленими.

Її поради: "зверніть увагу на свій тип шкіри" і будьте готові "змінити свій розпорядок дня".

Ваш тип шкіри може буквально змінюватися залежно від погоди та навколишнього середовища.

"Влітку моя шкіра дуже нормальна і не потребує особливого догляду, але коли настає зима, у мене дуже суха шкіра", - сказала експерт.

Ще один секрет, яким вона ділиться, стосується зволоження; вона припускає, що вам можуть не знадобитися густіші креми для обличчя, якщо ви п’єте достатньо води.

"Я вважаю, що найбільша помилка, яку ми робимо це використовуємо дуже густі креми і наші пори закупорюються", - зазначила Джеймі.

Замість того, щоб купувати дуже сильний зволожуючий крем, спробуйте більше покладатися на сироватки, такі як гіалуронова кислота, і шукати легкі зволожуючі засоби.