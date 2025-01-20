5 бьюти ошибок, которые вы совершаете с кожей зимой: одна из них самая ужасная

Что не стоит делать с кожей зимой?

Джейми Николь рассказала основные вещи, которые "каждому человеку нужно знать о зимнем уходе за кожей, пока не поздно", и это может иметь огромное влияние на ваш распорядок дня.

Она подчеркивает, что все, от типа вашей кожи до продуктов, которые вы используете, может влиять на вашу кожу во время холодного времени года, поскольку погода и условия окружающей среды резко меняются.

По словам Джейми, важно быть подготовленными.

Ее советы: "обратите внимание на свой тип кожи" и будьте готовы "изменить свой распорядок дня".

Ваш тип кожи может буквально меняться в зависимости от погоды и окружающей среды.

"Летом моя кожа очень нормальная и не нуждается в особом уходе, но когда наступает зима, у меня очень сухая кожа", - сказала эксперт.

Еще один секрет, которым она делится, касается увлажнения; она предполагает, что вам могут не понадобиться более густые кремы для лица, если вы пьете достаточно воды.

"Я считаю, что самая большая ошибка, которую мы делаем это используем очень густые кремы и наши поры закупориваются", - отметила Джейми.

Вместо того, чтобы покупать очень сильный увлажняющий крем, попробуйте больше полагаться на сыворотки, такие как гиалуроновая кислота, и искать легкие увлажняющие средства.