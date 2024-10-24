5 аномальних місць планети, які крутіші за Бермудський трикутник

Кривий ліс

Де знаходиться: село Нове Чарново, Польща

Скільки б учені не досліджували це місце протягом десятиліть, ніхто так і не зміг назвати реальну причину, чому багато дерев виросли в такому дивному та неприродному вигляді.

Кривий ліс, розташований за 20 кілометрів від столиці воєводства - Щецина, складається з сосен, стовбури яких мають дивну J-образну форму, направлену строго на північ. Кількість дерев у бору, за різними джерелами, коливається від 80 до 400.

Вони були висаджені між 1930 і 1945 роками і, крім зовнішнього вигляду, нічим не відрізняються від своїх прямих родичів, які їх оточують.

Існує безліч версій цього феномену. Прихильники раціональних теорій стверджують, що дерева були зігнуті навмисно для подальшого використання в меблевій промисловості або для будівництва човнів, але цьому завадила Друга світова війна.

Є версія про погодні умови - лід та сніг, які деформували стовбури сосен у початковій стадії їх росту. Інші вважають, що в цьому місці є геопатології, що мають негативний вплив на все живе, змушуючи дерева згинатися.

Кривий ліс (фото: Вікіпедія)

Форт Бхангарх

Де знаходиться: Раджастхан, Індія

Ще одне дивне місце - форт Бхангарх, побудований у XVI столітті як резиденція для другого сина раджі Бхагванта Даса, Ман Сінгха I. Його потужні стіни та міцні ворота захищали палаци, відомі своєю величною архітектурою, а також храми та житлові будинки. Але, з невідомої причини, в 1783 році всі мешканці швидко покинули форт, і він залишився порожнім.

Місцеві жителі вважають, що форт служить притулком злих духів, які вбивають усіх, хто залишиться тут на ніч. Є навіть свідки, які стверджують, що чули жіночий плач, дзенькіт браслетів і дивну музику.

Причиною всього цього вважають прокляття. За однією з версій, його наклав чаклун, який був закоханий у принцесу Ратнавати. Він намагався заворожити дівчину, але вона дізналася про це і розбила пляшку з заклинанням.

Умираючи, чаклун побажав зла принцесі та мешканцям форту. Інша версія говорить про те, що форт Бхангарх був проклятий святим Бабою Балу Натхом, і з тих пір став руїнами.

Форт Бхангарх (фото: Вікіпедія)

Око Сахари

Де знаходиться: Мавританія, Західна Африка

Око Сахари, або Річатт, - це величезна природна структура, яка нагадує велике око і розташована в центрі Сахарської пустелі. Вона має діаметр близько 50 кілометрів і з висоти пташиного польоту виглядає як величезне коло з концентричними кільцями, що оточують центральну частину.

Око Сахари було виявлено з космосу і стало об’єктом численних досліджень. Спочатку вчені вважали, що це сліди метеоритного удару, але згодом виявили, що форма виникла в результаті ерозії, що викликала зміни в геологічній структурі регіону. Зокрема, річки, вітри та природні процеси сприяли формуванню цього дивного утворення.

Ця природна аномалія також є важливим місцем для вивчення геології і клімату Сахари, а також служить притулком для багатьох видів флори і фауни, які адаптувалися до суворих умов пустелі. Око Сахари, завдяки своїй вражаючій красі, стало популярним серед фотографів і мандрівників, які прагнуть дослідити цю загадкову частину світу.

Око Сахари, або Річатт (фото: Вікіпедія)

Колодязь Тора

Де знаходиться: мис Перпетуа, Орегон, США

Загадкові місця, пов'язані з бушуючою стихією, завжди привертають увагу. Колодязь Тора, який часто називають "водостічною трубою Тихого океану" і навіть "вратами в пекло", не став винятком.

Сотні туристів щодня стікаються до цієї вирви на скелястому узбережжі, щоб побачити, як вона годинами поглинає тонни води. Під час припливів з глибин колодязя виривається гейзер, що досягає 9 метрів у висоту.

Насправді Колодязь Тора - це природний фонтан, який утворився в результаті ерозії скель і обвалів, а в разі сильних хвиль створюється враження, що він поглинає воду.

Поки на узбережжі спостерігаються спокійні погодні умови, колодязь на дні океану ніколи не буває тихим. Вода виливається звідти так швидко, що подекуди досягає краю з поривами, що відчувається на відстані десятків метрів.

Колодязь Тора (фото: Вікіпедія)

Каньо-Кристалес

Де знаходиться: Колумбія

Ця річка, розташована в національному парку Макуахан, славиться своїми унікальними кольорами, які змінюються в залежності від сезону.

Каньо-Кристалес, яку часто називають "річкою п’яти кольорів", вражає своїми відтінками: червоним, жовтим, зеленим, чорним і синім. Але таке незвичайне забарвлення можна побачити лише в період з червня по листопад, коли дощі заповнюють русло річки.

Причиною такого незвичайного забарвлення річки є своє пояснення. Поєднання різних факторів, таких як клімат, складу грунту, а також гідрологічні зміни, призводять до утворення в річці рослин, які і створюють такий дивовижний колір.

Водорості Macarenia clavigera, які ростуть на дні річки, дають їй відтінок, схожий на вогняну червону кров, коли у воді є оптимальна кількість світла. А в серпні, коли річка поповнюється дощами, її потоки роблять водорості яскравими, приваблюючи шанувальників природи.

Річка Каньо-Кристалес (фото: Вікіпедія)