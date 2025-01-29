5 акторів, які були набагато старшими за своїх героїв

Ендрю Гарфілд

У фільмі "Дивовижна людина-павук" головному герою Пітеру Паркеру за сюжетом має бути 17 років. Однак на момент зйомок Ендрю Гарфілду виповнилося вже 29. У сиквелі його персонаж закінчує школу, тоді як самому акторові було 31.

Ендрю Гарфілд (фото: Кіноріум)

Попри значну різницю у віці, Гарфілд у випускній мантії та кепці виглядав досить переконливо в образі старшокласника. Врешті-решт, він же Людина-павук, а отже, цілком логічно, що дещо відрізняється від своїх однолітків.

Габріель Картеріс

Шкільна драма 90-х "Беверлі-Гіллз: 90210" неодноразово зіштовхувалася з ситуацією, коли актори, яким було за 20, грали підлітків. Однак найбільш разючим прикладом стало кастинг-рішення щодо Габріель Картеріс, яка отримала роль Андреа Цукерман.

Габріель Картеріс (фото: Кіноріум)

На момент зйомок акторці було 29 років, хоча її персонажці - лише 16. Попри таку значну різницю, Картеріс вдалося органічно втілити роль. До того ж образ Андреа - розумної та зрілої не по роках старшокласниці - лише сприяв її правдоподібності в кадрі.

Флоренс П'ю

У чарівній екранізації "Маленькі жінки" режисерки Грети Гервіг Флоренс П’ю втілила образ 13-річної Емі Марч. Наймолодша з сестер, Емі водночас марнославна і дещо розпещена, але їй також доводиться брати на себе відповідальність за підтримку родини.

Флоренс П'ю (фото: Кіноріум)

Попри те, що на момент зйомок П’ю було близько 20 років, вона блискуче впоралася з роллю. Глядачам, знайомим з її іншими роботами, наприклад "Сонцестоянням", було очевидно, що вона не підліток, проте це аж ніяк не завадило їй переконливо передати характер своєї героїні.

Генрі Вінклер

Коли Генрі Вінклер отримав роль 19-річного Фонзі в комедійному серіалі ABC "Щасливі дні", йому було вже 28 років. Одна з особливостей класичних ситкомів полягає в тому, що персонажі майже не змінюються з часом, на відміну від реальних людей.

Генрі Вінклер (фото: Кіноріум)

У результаті, після 11 сезонів шоу його герой залишався 19-річним, тоді як сам Вінклер наближався до 40. Грати підлітка у такому віці - доволі нетипово, але це лише підкреслює тривалий успіх як самого актора, так і серіалу "Щасливі дні".

Дэррен Барнет

Коли розпочалися зйомки шкільної комедії Мінді Калінг "Я ніколи не...", Даррену Барнетту було 28 років, що на 11 років більше, ніж його персонажу - харизматичному підлітку Пакстону Холлу-Йошіді.

Хоча за сюжетом Пакстон трохи старший за інших учнів, він виглядає значно дорослішим за свої роки. Цю особливість творці серіалу обіграли жартами, натякаючи, що Пакстон зовсім не типовий старшокласник.

Дэррен Барнет (фото: Кіноріум)

Він привабливий, атлетичний і позбавлений будь-якої підліткової незграбності. Звісно, важко повірити, що в середній школі міг бути хтось, хто виглядав настільки зріло, але ця умовність легко пробачається.