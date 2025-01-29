5 актеров, которые были намного старше своих героев

Эндрю Гарфилд

В фильме "Удивительный человек-паук" главному герою Питеру Паркеру по сюжету должно быть 17 лет. Однако на момент съемок Эндрю Гарфилду исполнилось уже 29. В сиквеле его персонаж заканчивает школу, тогда как самому актеру было 31.

Эндрю Гарфилд (фото: Кинориум)

Несмотря на значительную разницу в возрасте, Гарфилд в выпускной мантии и кепке выглядел довольно убедительно в образе старшеклассника. В конце концов, он же Человек-паук, а значит, вполне логично, что несколько отличается от своих сверстников.

Габриэль Картерис

Школьная драма 90-х "Беверли-Хиллз: 90210" неоднократно сталкивалась с ситуацией, когда актеры, которым было за 20, играли подростков. Однако самым поразительным примером стало кастинг-решение в отношении Габриэль Картерис, которая получила роль Андреа Цукерман.

Габриэль Картерис (фото: Кинориум)

На момент съемок актрисе было 29 лет, хотя ее персонажу - всего 16. Несмотря на такую значительную разницу, Картерис удалось органично воплотить роль. К тому же образ Андреа - умной и зрелой не по годам старшеклассницы - только способствовал ее правдоподобности в кадре.

Флоренс Пью

В очаровательной экранизации "Маленькие женщины" режиссера Греты Гервиг Флоренс Пью воплотила образ 13-летней Эми Марч. Самая младшая из сестер, Эми одновременно тщеславная и несколько избалованная, но ей также приходится брать на себя ответственность за поддержку семьи.

Флоренс Пью (фото: Кинориум)

Несмотря на то, что на момент съемок Пью было около 20 лет, она блестяще справилась с ролью. Зрителям, знакомым с ее другими работами, например "Солнцестоянием", было очевидно, что она не подросток, однако это отнюдь не помешало ей убедительно передать характер своей героини.

Генри Уинклер

Когда Генри Уинклер получил роль 19-летнего Фонзи в комедийном сериале ABC "Счастливые дни", ему было уже 28 лет. Одна из особенностей классических ситкомов заключается в том, что персонажи почти не меняются со временем, в отличие от реальных людей.

Генри Винклер (фото: Кинориум)

В результате, после 11 сезонов шоу его герой оставался 19-летним, тогда как сам Уинклер приближался к 40. Играть подростка в таком возрасте - довольно нетипично, но это лишь подчеркивает продолжительный успех как самого актера, так и сериала "Счастливые дни".

Дэррен Барнет

Когда начались съемки школьной комедии Минди Калинг "Я никогда не...", Даррену Барнетту было 28 лет, что на 11 лет больше, чем его персонажу - харизматичному подростку Пакстону Холлу-Йошиди.

Хотя по сюжету Пакстон немного старше других учеников, он выглядит значительно взрослее своих лет. Эту особенность создатели сериала обыграли шутками, намекая, что Пакстон совсем не типичный старшеклассник.

Дэррен Барнет (фото: Кинориум)

Он привлекателен, атлетичен и лишен какой-либо подростковой неуклюжести. Конечно, трудно поверить, что в средней школе мог быть кто-то, кто выглядел настолько зрело, но эта условность легко прощается.