5 адаптацій фільмів і серіалів, які стали справжніми ігровими хітами

South Park: The Fractured but Whole

South Park: The Fractured but Whole - одна з найкращих покрокових RPG за останній час. Гра зуміла перетворити хаос шоу на глибокий і продуманий ігровий досвід. Вона груба, з безсоромним гумором, але водночас захоплива і вимагає стратегії під час бою, де головний герой - десятирічний супергерой.

Особливість гри - ідеальне втілення духу серіалу, створюючи відчуття проходження цілого сезону South Park. Дотепний сценарій, відточена бойова система і глибока кастомізація, що нагадує створення персонажа в DnD.

South Park: The Fractured but Whole (фото: XDA Developers)

X-Men Origins: Wolverine

X-Men Origins: Wolverine - легендарна гра, рідкісний приклад вдалого ігрового адаптування фільму. Незважаючи на те, що більшість ігор за фільмами залишають бажати кращого, ця гра стала винятком. Випущена в 2010 році для Windows, вона пропонує потужний і більш жорстокий досвід, ніж фільм, з вражаючою графікою.

У грі є бос-битва з сентинелем, відсутня в оригінальному фільмі. Незважаючи на складні обмеження за віковим рейтингом, гра виправдала очікування і залишається однією з небагатьох справді хороших ігор про супергероїв і успішних адаптацій фільмів.

X-Men Origins: Wolverine (фото: XDA Developers)

WWE 2K

Серія WWE 2K посідає особливе місце у світі ігор про реслінг. Ці ігри виросли з щотижневого мильного серіалу, що стало унікальним джерелом натхнення. Перша гра із серії, WWF SmackDown: Know Your Role, була одним із перших дотиків до відеоігор для багатьох гравців.

Хоча серія переживала важкі моменти, з виходом 2K22 якість значно покращилася. Ігри 2K22, 2K24 і 2K25 утворюють чудову трилогію з оновленим керуванням, вражаючим кар'єрним режимом і презентацією, що створює атмосферу прямого ефіру Monday Night Raw. Саме 2K довела реслінг-ігри до досконалості, перевершивши всі спроби інших компаній.

WWE 2K (фото: XDA Developers)

The Simpsons: Hit & Run

The Simpsons: Hit & Run - одна з найкращих ігор для PS2, яка познайомила з легендарними персонажами Спрінгфілда. Гра давала змогу весело досліджувати місто, влаштовувати бійки з жителями і відкривати секрети.

Яскравий і барвистий світ гри відмінно зберігся з плином часу, а відкритий геймплей виділявся на тлі багатьох ігор того часу, які намагалися копіювати Grand Theft Auto.

The Simpsons: Hit & Run (фото: XDA Developers)

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3

Серія Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi заслужено отримала визнання за більш ніж двадцятирічну історію. Budokai Tenkaichi 3, що вийшла у 2007 році на PlayStation 2, вважається вершиною серії. Гра була центром уваги дітей і друзів, які після школи відразу бігли грати в напружені поєдинки 1 на 1, забуваючи про домашні завдання.

Budokai Tenkaichi 3 - одна з найкращих адаптацій аніме для ігрових консолей, з реалістичними боями і руйнуваннями. Вільна камера від третьої особи, посилення і комбо для свого часу мали вражаючий вигляд.

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 (фото: XDA Developers)