49 пар берц: в Киеве трогательно почтили память погибших в крушении Ил-76

В Киеве почтили память погибших в катастрофе самолета Ил-76. На Софийской площади выстроили 49 пар берцев, которые символизируют память о 49-ти погибших при крушении самолета украинских военных. Фото опубликовал УНИАН.

Катастрофа Ил-76 - в Киеве почтили память погибших (фото: unian.net)

Из мемориальных свечей на площади также выложили цифру "49", люди несли цветы к месту почтения памяти.

Катастрофа Ил-76 - в Киеве почтили память погибших (фото: unian.net)

Напомним, украинский самолет Ил-76 летел на помощь защитникам Луганского аэропорта. Его сбили боевики в 00:51 14 июня 2014 года из ПЗРК. К пятой годовщине крушения авиасудна в районе села Красное стало известно, что именно Кремль отдал приказ сбить самолет.

Катастрофа Ил-76 - в Киеве почтили память погибших (фото: unian.net)

Пользователи сети в комментариях присоединились к скорби о погибших украинских Героях.

"Крутая акция, трогательная";

"Это боль..."

"Вечная память".

Катастрофа Ил-76 - в Киеве почтили память погибших (фото: facebook.com)

Ранее сообщалось, что СБУ установила причастность наемников так называемой "частной военной компании Вагнера" к трагедии Ил-76 и штурма Луганского аэропорта.