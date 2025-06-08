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47-річний Арсен Мірзоян ошелешив кардинальною зміною зачіски: фото до та після

Арсен Мірзоян (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)
Автор: Поліна Іваненко

47-річний співак Арсен Мірзоян здивував фанів раптовою зміною іміджу. Артист вирішив не просто оновити зачіску, а й позбувся своєї довгої шевелюри.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Мірзояна в Instagram.

Як змінився Мірзоян

Так, довгий час Арсен носив кучері. Артист відпустив волосся та робив оригінальні зачіски. 

Яким був Мірзоян (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

А нині ж співак вирішив зрізати волосся. Йому зробили коротку "класичну" зачіску.  І, як помітно на фото, новим образом Мірзоян задоволений.

Мірзоян кардинально змінив імідж (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

Реакція мережі

У коментарях під новим фото з'явилося чимало компліментів. Юзери пишуть:

  • "Нарешті класна зачіска"
  • "Ура! Не кульбаба!"
  • "Зовсім молодим став"
  • "Помолодшав"
  • "Не буду говорити, які фрази у нас говорять на те, що "було". Гарно стало"
  • "Цілуй мене і ваби, більше немає кульбаби"
  • "На другому фото - красень!!!А на першому - волохань".

Яким був Мірзоян на початку кар'єри

Як відомо, свій шлях до великої популярності Арсен почав з шоу "Голос країни". Він потрапив на проект у 2011 році. Після цього співак почав записувати пісні й активно гастролювати.

За ці роки образ Мірзоян постійно змінювався. Він носив як короткі зачіски, так і свої "фірмові" кучері. Змінився хіба що колір волосся, адже з роками, як і більшість людей, артист почав сивішати. 

 

Мірзоян в різні роки (скріншоти)

 

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