47-річний Арсен Мірзоян ошелешив кардинальною зміною зачіски: фото до та після

47-річний співак Арсен Мірзоян здивував фанів раптовою зміною іміджу. Артист вирішив не просто оновити зачіску, а й позбувся своєї довгої шевелюри.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Мірзояна в Instagram.
Так, довгий час Арсен носив кучері. Артист відпустив волосся та робив оригінальні зачіски.
А нині ж співак вирішив зрізати волосся. Йому зробили коротку "класичну" зачіску. І, як помітно на фото, новим образом Мірзоян задоволений.
У коментарях під новим фото з'явилося чимало компліментів. Юзери пишуть:
Як відомо, свій шлях до великої популярності Арсен почав з шоу "Голос країни". Він потрапив на проект у 2011 році. Після цього співак почав записувати пісні й активно гастролювати.
За ці роки образ Мірзоян постійно змінювався. Він носив як короткі зачіски, так і свої "фірмові" кучері. Змінився хіба що колір волосся, адже з роками, як і більшість людей, артист почав сивішати.
Мірзоян в різні роки (скріншоти)
Вас може зацікавити