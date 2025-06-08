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47-летний Арсен Мирзоян ошарашил кардинальной сменой прически: фото до и после

Арсен Мирзоян (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)
Автор: Полина Иваненко

47-летний певец Арсен Мирзоян удивил фанов внезапной сменой имиджа. Артист решил не просто обновить прическу, но и избавился от своей длинной шевелюры.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Мирзояна в Instagram.

Как изменился Мирзоян

Так, долгое время Арсен носил кудри. Артист отпустил волосы и делал оригинальные прически.

Каким был Мирзоян (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

А сейчас же певец решил срезать волосы. Ему сделали короткую "классическую" прическу. И, как заметно на фото, новым образом Мирзоян доволен.

Мирзоян кардинально сменил имидж (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

Реакция сети

В комментариях под новым фото появилось немало комплиментов. Юзеры пишут:

  • "Наконец-то классная прическа"
  • "Ура! Не одуванчик!"
  • "Совсем помолодел"
  • "Помолодел"
  • "Не буду говорить, какие фразы у нас говорят на то, что "было". Красиво стало"
  • Цілуй мене і ваби, більше немає кульбаби"
  • "На втором фото - красавчик!!! А на первом - волосатый".

Каким был Мирзоян в начале карьеры

Как известно, свой путь к большой популярности Арсен начал с шоу "Голос країни". Он попал на проект в 2011 году. После этого певец начал записывать песни и активно гастролировать.

За эти годы образ Мирзояна постоянно менялся. Он носил как короткие прически, так и свои "фирменные" кудри. Изменился разве что цвет волос, ведь с годами, как и большинство людей, артист начал седеть.

 

Мирзоян в разные годы (скриншоты)

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