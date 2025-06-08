47-летний Арсен Мирзоян ошарашил кардинальной сменой прически: фото до и после

47-летний певец Арсен Мирзоян удивил фанов внезапной сменой имиджа. Артист решил не просто обновить прическу, но и избавился от своей длинной шевелюры.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Мирзояна в Instagram.
Так, долгое время Арсен носил кудри. Артист отпустил волосы и делал оригинальные прически.
А сейчас же певец решил срезать волосы. Ему сделали короткую "классическую" прическу. И, как заметно на фото, новым образом Мирзоян доволен.
В комментариях под новым фото появилось немало комплиментов. Юзеры пишут:
Как известно, свой путь к большой популярности Арсен начал с шоу "Голос країни". Он попал на проект в 2011 году. После этого певец начал записывать песни и активно гастролировать.
За эти годы образ Мирзояна постоянно менялся. Он носил как короткие прически, так и свои "фирменные" кудри. Изменился разве что цвет волос, ведь с годами, как и большинство людей, артист начал седеть.
Мирзоян в разные годы (скриншоты)
Вас может заинтересовать