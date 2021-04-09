43-летняя Камалия попала под капельницу и попросила не пугаться

На кадрах, сделанных в одной из частных клиник Киева, видно, что Камалия лежит на больничной койке, получая препарат.

По словам артистки, она проходит курс восстановления и очищения крови после коронавируса.

На такие меры Камалия пошла, чтобы подготовиться к вакцинации. Она попросила поклонников не пугаться, ведь со здоровьем у нее все в порядке.

"Не пугайтесь, я не болею, со мной все нормально. Сейчас я прохожу чистку крови и постковидную реабилитацию. И готовлюсь к вакцинации!", - написала под видео из клиники Камалия.

Она проходит курс озонотерапии.

Видео: Камалия попала под капельницу

Отметим, что настоящее имя украинской певицы Наталья Викторовна Шмаренкова (сейчас - Захур). Она родилась 18 мая 1977 года в российском Забайкалье. В 2003 Камалия вышла замуж за миллионера Мохаммада Захура.

Напомним, что вся семья Камалии перенесла коронавирус. Особенно тяжело болел супруг - британско-украинский миллионер пакистанского происхождения. Переболели и девочки-двойняшки Арабелла и Мирабелла.