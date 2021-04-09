43-річна Камалія потрапила під крапельницю і попросила не лякатися

На кадрах, зроблених в одній з приватних клінік Києва, видно, що Камалія лежить на лікарняному ліжку, отримуючи препарат.

За словами артистки, вона проходить курс відновлення і очищення крові після коронавірусу.

На такі заходи Камалія пішла, щоб підготуватися до вакцинації. Вона попросила прихильників не лякатися, адже зі здоров'ям у неї все в порядку.

"Не лякайтеся, я не хворію, зі мною все нормально. Зараз я проходжу очищення крові та постковідну реабілітацію. І готуюся до вакцинації!", - написала під відео з клініки Камалія.

Вона проходить курс озонотерапії.

Відео: Камалія потрапила під крапельницю

Зазначимо, що справжнє ім'я української співачки Наталія Вікторівна Шмаренкова (зараз - Захур). Вона народилася 18 травня 1977 року в російському Забайкаллі. У 2003 Камалія вийшла заміж за мільйонера Мохаммада Захура.

Нагадаємо, що вся сім'я Камалії перенесла коронавірус. Особливо тяжко хворів чоловік - британсько-український мільйонер пакистанського походження. Перехворіли і дівчатка-двійнята Арабелла і Мірабелла.