43-річна Камалія потрапила під крапельницю і попросила не лякатися

Українська співачка-мільйонерка Камалія, що перенесла коронавірус зі своєю сім'єю ще восени 2020-го, потрапила в лікарню під крапельницю. Артистка попросила не лякатися за її здоров'я, розповівши, що з нею відбувається.
Відео артистка показала на своїй сторінці в Instagram.
На кадрах, зроблених в одній з приватних клінік Києва, видно, що Камалія лежить на лікарняному ліжку, отримуючи препарат.
За словами артистки, вона проходить курс відновлення і очищення крові після коронавірусу.
На такі заходи Камалія пішла, щоб підготуватися до вакцинації. Вона попросила прихильників не лякатися, адже зі здоров'ям у неї все в порядку.
"Не лякайтеся, я не хворію, зі мною все нормально. Зараз я проходжу очищення крові та постковідну реабілітацію. І готуюся до вакцинації!", - написала під відео з клініки Камалія.
Вона проходить курс озонотерапії.
Відео: Камалія потрапила під крапельницю
Зазначимо, що справжнє ім'я української співачки Наталія Вікторівна Шмаренкова (зараз - Захур). Вона народилася 18 травня 1977 року в російському Забайкаллі. У 2003 Камалія вийшла заміж за мільйонера Мохаммада Захура.
Нагадаємо, що вся сім'я Камалії перенесла коронавірус. Особливо тяжко хворів чоловік - британсько-український мільйонер пакистанського походження. Перехворіли і дівчатка-двійнята Арабелла і Мірабелла.
Раніше ми писали, що Камалія показала свої юні фото, довівши, що не вдавалася до послуг пластичних хірургів.