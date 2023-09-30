До 40 тысяч гривен. У кого из врачей самая высокая зарплата в Украине: популярные вакансии
С начала полномасштабной войны в Украине стала заметна нехватка врачей, хотя вакансий на сайтах по поиску работы достаточно. Кроме того, за последний год выросли и заработные платы медиков.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Work.ua рассказывает, что изменилось на медицинском рынке труда за последний год.
Кого ищут больше всего
По состоянию на август 2023 года в Украине чаще всего искали таких специалистов:
- медсестра - 1075 вакансий
- провизор - 930 вакансии
- ассистент стоматолога - 578 вакансий
- медицинский представитель - 333 вакансии
- врач общей практики – 278 вакансий
- администратор - 267 вакансий
- массажист - 262 вакансии
- специалист по лазерной эпиляции - 214 вакансий
- психолог - 184 вакансии
- ветеринарный врач - 153 вакансии
Заметим, что за последний год спрос на провизоров вырос в 2,5 раза, психологов, логопедов, ассистентов стоматолога, медицинских сестер - в два раза.
Интересно, что на 14% вакансий готовы взять студентов, на 8% - людей с инвалидностью. 4% предложений работы предназначены для ветеранов, 3% - для пенсионеров. 1% всех вакансий предусматривает дистанционную работу преимущественно для работников медицинских колл-центров.
Как выросли зарплаты врачей
По данным аналитиков, средняя заработная плата в категории "Медицина, фармацевтика" составляет 17 500 гривен. Следует отметить, что в начале полномасштабной войны средняя зарплата в этой категории выросла на 14%, то есть с 15 000 до 17 500 гривен.
Самые высокие доходы у специалистов в этих областях:
- Херсонской - 23 375 гривен
- Киевской и Кировоградской - по 20 000 гривен
- Черкасской и Донецкой - по 18 000 гривен
А вот самую маленькую зарплату медикам предлагают в Тернопольской области - 13 500 гривен.
В течение января 2022 по август 2023 года зарплаты в основном росли:
- на 67% (с 12 000 до 20 000 гривен) - офтальмохирург
- на 67% (с 15 000 до 25 000 гривен) - хирург
- на 60% (с 12 520 до 20 000 гривен) - химик
- на 58% (с 12 500 до 19 750 гривен) - реабилитолог
- на 50% (с 10 000 до 15 000 гривен) - психолог
- на 38% (с 14 500 до 20 000 гривен) - анестезиолог
- на 33% (с 15 000 до 20 000 гривен) - ветеринарный врач
- на 33% (с 15 000 до 20 000 гривен) - массажист
- на 29% (с 14 000 до 18 000 гривен) - провизор
- на 26% (с 17 000 до 21 500 гривен) - заведующий аптекой
- на 25% (с 14 500 до 18 150 гривен) - врач-координатор
- на 24% (с 12 500 до 15 500 гривен) - лаборант
- на 23% (с 11 000 до 13 500 гривен) - логопед
Кто получает самые высокие зарплаты в медицине
Кроме руководящих должностей, высокий заработок имеют следующие специалисты:
- 41 250 гривен - эндодонтист
- 35 000 гривен - химик-технолог
- 25 000 гривен - зубной техник, медицинский представитель, хирург
- 23 500 гривен - психиатр
- 22 500 гривен - биолог, врач общей практики, врач УЗИ, подолог
- 22 000 гривен - специалист по лазерной эпиляции
- 21 500 гривен - заведующий аптекой
- 20 000 гривен - анестезиолог, ветеринарный врач, гинеколог, гирудотерапевт, кардиолог, массажист, офтальмохирург, педиатр, семейный врач
Чего ждать в медицине в дальнейшем
Статистика показывает, что сегодня в этой сфере вакансий больше, чем было до полномасштабного вторжения. Однако они сосредоточены в западных регионах, ведь количество предложений работы в прифронтовых регионах еще не достигло довоенного уровня.
Что касается зарплаты, то ее средний уровень в медицине соответствует средней зарплате на общем рынке труда.
По сравнению с февралем 2022 года в Украине вырос спрос на специалистов по работе с ментальным здоровьем. Но вместе с тем при поиске персонала работодатели чаще всего сталкиваются с оттоком квалифицированных кадров за границу и перемещения работников в пределах Украины в более безопасные регионы.
Раньше мы рассказывали, сколько могут зарабатывать украинские учителя в Польше.
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