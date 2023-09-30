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До 40 тысяч гривен. У кого из врачей самая высокая зарплата в Украине: популярные вакансии

Украина, Суббота 30 сентября 2023 15:03
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До 40 тысяч гривен. У кого из врачей самая высокая зарплата в Украине: популярные вакансии Сколько в Украине зарабатывают врачи (фото: УНИАН)
Автор: Юлия Гаюк

С начала полномасштабной войны в Украине стала заметна нехватка врачей, хотя вакансий на сайтах по поиску работы достаточно. Кроме того, за последний год выросли и заработные платы медиков.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Work.ua рассказывает, что изменилось на медицинском рынке труда за последний год.

Кого ищут больше всего

По состоянию на август 2023 года в Украине чаще всего искали таких специалистов:

  • медсестра - 1075 вакансий
  • провизор - 930 вакансии
  • ассистент стоматолога - 578 вакансий
  • медицинский представитель - 333 вакансии
  • врач общей практики – 278 вакансий
  • администратор - 267 вакансий
  • массажист - 262 вакансии
  • специалист по лазерной эпиляции - 214 вакансий
  • психолог - 184 вакансии
  • ветеринарный врач - 153 вакансии

Заметим, что за последний год спрос на провизоров вырос в 2,5 раза, психологов, логопедов, ассистентов стоматолога, медицинских сестер - в два раза.

Интересно, что на 14% вакансий готовы взять студентов, на 8% - людей с инвалидностью. 4% предложений работы предназначены для ветеранов, 3% - для пенсионеров. 1% всех вакансий предусматривает дистанционную работу преимущественно для работников медицинских колл-центров.

До 40 тысяч гривен. У кого из врачей самая высокая зарплата в Украине: популярные вакансии

Как выросли зарплаты врачей

По данным аналитиков, средняя заработная плата в категории "Медицина, фармацевтика" составляет 17 500 гривен. Следует отметить, что в начале полномасштабной войны средняя зарплата в этой категории выросла на 14%, то есть с 15 000 до 17 500 гривен.

Самые высокие доходы у специалистов в этих областях:

  • Херсонской - 23 375 гривен
  • Киевской и Кировоградской - по 20 000 гривен
  • Черкасской и Донецкой - по 18 000 гривен

А вот самую маленькую зарплату медикам предлагают в Тернопольской области - 13 500 гривен.

В течение января 2022 по август 2023 года зарплаты в основном росли:

  • на 67% (с 12 000 до 20 000 гривен) - офтальмохирург
  • на 67% (с 15 000 до 25 000 гривен) - хирург
  • на 60% (с 12 520 до 20 000 гривен) - химик
  • на 58% (с 12 500 до 19 750 гривен) - реабилитолог
  • на 50% (с 10 000 до 15 000 гривен) - психолог
  • на 38% (с 14 500 до 20 000 гривен) - анестезиолог
  • на 33% (с 15 000 до 20 000 гривен) - ветеринарный врач
  • на 33% (с 15 000 до 20 000 гривен) - массажист
  • на 29% (с 14 000 до 18 000 гривен) - провизор
  • на 26% (с 17 000 до 21 500 гривен) - заведующий аптекой
  • на 25% (с 14 500 до 18 150 гривен) - врач-координатор
  • на 24% (с 12 500 до 15 500 гривен) - лаборант
  • на 23% (с 11 000 до 13 500 гривен) - логопед

Кто получает самые высокие зарплаты в медицине

Кроме руководящих должностей, высокий заработок имеют следующие специалисты:

  • 41 250 гривен - эндодонтист
  • 35 000 гривен - химик-технолог
  • 25 000 гривен - зубной техник, медицинский представитель, хирург
  • 23 500 гривен - психиатр
  • 22 500 гривен - биолог, врач общей практики, врач УЗИ, подолог
  • 22 000 гривен - специалист по лазерной эпиляции
  • 21 500 гривен - заведующий аптекой
  • 20 000 гривен - анестезиолог, ветеринарный врач, гинеколог, гирудотерапевт, кардиолог, массажист, офтальмохирург, педиатр, семейный врач

До 40 тысяч гривен. У кого из врачей самая высокая зарплата в Украине: популярные вакансии

Чего ждать в медицине в дальнейшем

Статистика показывает, что сегодня в этой сфере вакансий больше, чем было до полномасштабного вторжения. Однако они сосредоточены в западных регионах, ведь количество предложений работы в прифронтовых регионах еще не достигло довоенного уровня.

Что касается зарплаты, то ее средний уровень в медицине соответствует средней зарплате на общем рынке труда.

По сравнению с февралем 2022 года в Украине вырос спрос на специалистов по работе с ментальным здоровьем. Но вместе с тем при поиске персонала работодатели чаще всего сталкиваются с оттоком квалифицированных кадров за границу и перемещения работников в пределах Украины в более безопасные регионы.

Раньше мы рассказывали, сколько могут зарабатывать украинские учителя в Польше.

Читайте также, нужно ли высшее образование для трудоустройства в Украине.

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