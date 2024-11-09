40-річна жінка виглядає на 20 років, завдяки всього двом продуктам

Адріана Кшесняк – авторка контенту про стиль життя, яка переконана, що догляд за шкірою починається зсередини.У свої 40 років вона виглядає краще, ніж в 20, завдяки всього двом продуктам.

В чому секрет жінки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Sun.

В чому секрет молодості жінки 40+

Замість того, щоб рекламувати різні лосьйони та креми, Адріана натомість ділиться хитрощами щодо дієти та способу життя, які можуть покращити шкіру зсередини.

І є два продукти, які, на її думку, зупиняють старіння.

Адріана також є великою шанувальницею дикого лосося та куркуми - і каже, що це її основні продукти, що запобігають старінню.

Нейроболог Роберт Лав, який спеціалізується на допомозі людям у боротьбі з хворобою Альцгеймера, нещодавно заявив, що і лосось, і куркума є найкращими продуктами для боротьби зі старінням вашої шкіри та мозку. Адріана з цими заявами цілком згодна.

Зазначимо, що лосось, виловлений у природі, корисний як для шкіри, так і для здоров’я мозку, оскільки він багатий поживними речовинами, особливо омега-3 жирними кислотами.

Жирні кислоти, присутні в лососі, допомагають підтримувати вологий бар’єр шкіри, а також зменшують сухість і запалення. Крім того, вважається, що омега-3 і білки в лососі сприяють виробленню колагену, який необхідний для підтримки пружності та молодості шкіри. Це також хороше джерело вітаміну D, який підтримує ріст і відновлення клітин шкіри.

Щодо куркуми, то вона корисна для здоров’я шкіри завдяки своїй активній сполуці куркуміну.

Він має потужні протизапальні, антиоксидантні, протимікробні та ранозагоювальні властивості.

А оскільки це сильний антиоксидант, він нейтралізує будь-які зовнішні шкідливі речовини, які проникають у вашу шкіру та пошкоджують її, наприклад забруднення. Ці антиоксидантні властивості також можуть уповільнити процес старіння, захищаючи клітини шкіри від пошкоджень, які призводять до зморшок і втрати еластичності шкіри.