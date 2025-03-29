ua en ru
Сб, 29 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

У этих знаков Зодиака исполнятся заветные мечты. Нептун подарит им 13 лет счастья

Суббота 29 марта 2025 21:34
UA EN RU
У этих знаков Зодиака исполнятся заветные мечты. Нептун подарит им 13 лет счастья Гороскоп на 13 лет (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

Уже 30 марта Нептун переходит в знак Овна. И это станет началом особого периода, ведь в жизнь представителей четырех знаков Зодиака врывается период позитива.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, кого ждет период большого счастья.

"30 марта состоится историческое астрособытие: Нептун, планета интуиции, вдохновения, религии, мистики, иллюзий, сновидений, фантазий, идеалов, привычек и зависимостей, дальних путешествий, впервые с 1874 года совершит ингрессию в Овна", - рассказала эксперт.

Там он останется до 2038 года. А первый знак Зодиака - нейтральный для Нептуна.

"В это время многие будут пытаться активно воплотить в жизнь свои идеи. Поэтому, с одной стороны, в этот период возможны всплеск интереса к духовным вопросам и развитие религиозных течений, появление новых творческих направлений в искусстве, новаций в сфере психологии и психоанализа, больше внимания будет уделяться социальным вопросам и сферам, связанным с благотворительностью", - отметила астролог.

"Но, с другой стороны, Нептун может принести напрасные иллюзии и мечты, заговоры, одержимость, фанатизм, предательство, обман и самообман, мошенничество на всех уровнях, потерю реальности, пагубные привычки и зависимости", - добавила она.

В течение 13 лет положительное влияние Нептуна почувствуют представители таких знаков Зодиака:

  • Лев
  • Стрелец
  • Близнецы
  • Водолей.

Внимательными с действием этой планеты надо быть:

  • Овнам
  • Весам
  • Ракам
  • Козерогам.

"В этот период могут перейти в новую плоскость активности, связанные с самосознанием, внешним видом, имиджем, манерой поведения, физическим состоянием, личной инициативой, вопросами личного характера", - резюмировала Соловьева.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп Астрология
NEWS
Несмотря на атаки России. Вэнс считает, что энергетическое перемирие действует
Несмотря на атаки России. Вэнс считает, что энергетическое перемирие действует