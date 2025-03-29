У этих знаков Зодиака исполнятся заветные мечты. Нептун подарит им 13 лет счастья

Уже 30 марта Нептун переходит в знак Овна. И это станет началом особого периода, ведь в жизнь представителей четырех знаков Зодиака врывается период позитива.

"30 марта состоится историческое астрособытие: Нептун, планета интуиции, вдохновения, религии, мистики, иллюзий, сновидений, фантазий, идеалов, привычек и зависимостей, дальних путешествий, впервые с 1874 года совершит ингрессию в Овна", - рассказала эксперт.

Там он останется до 2038 года. А первый знак Зодиака - нейтральный для Нептуна.

"В это время многие будут пытаться активно воплотить в жизнь свои идеи. Поэтому, с одной стороны, в этот период возможны всплеск интереса к духовным вопросам и развитие религиозных течений, появление новых творческих направлений в искусстве, новаций в сфере психологии и психоанализа, больше внимания будет уделяться социальным вопросам и сферам, связанным с благотворительностью", - отметила астролог.

"Но, с другой стороны, Нептун может принести напрасные иллюзии и мечты, заговоры, одержимость, фанатизм, предательство, обман и самообман, мошенничество на всех уровнях, потерю реальности, пагубные привычки и зависимости", - добавила она.

В течение 13 лет положительное влияние Нептуна почувствуют представители таких знаков Зодиака:

Лев

Стрелец

Близнецы

Водолей.

Внимательными с действием этой планеты надо быть:

Овнам

Весам

Ракам

Козерогам.

"В этот период могут перейти в новую плоскость активности, связанные с самосознанием, внешним видом, имиджем, манерой поведения, физическим состоянием, личной инициативой, вопросами личного характера", - резюмировала Соловьева.

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