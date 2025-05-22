4 знаки Зодіаку відродяться з попелу до кінця травня: чи є ви серед них?

Близнюки

До кінця травня Близнюки відчують потужний поштовх до змін у житті, особливо у сфері самореалізації та спілкування. Ви немов повернете собі втрачену впевненість і внутрішню легкість. Старі образи, розчарування або сумніви почнуть зникати, звільняючи місце для нових ідей і людей. Можливі несподівані знайомства, які змінять ваші погляди або навіть плани на майбутнє.

Рак

У Раків настав час зцілення - як емоційного, так і фізичного. Якщо останні місяці були напруженими або вас переслідували особисті кризи, зараз ви, нарешті, відчуєте полегшення. Прийняття минулого та робота над собою допоможуть повернути внутрішню гармонію. Ви почнете діяти впевненіше і знову повірите у свою цінність і значення для інших.

Козоріг

Козероги, які зазвичай тримають емоції під контролем, до кінця травня можуть пережити справжнє оновлення. Старі установки, страхи або токсичні зв'язки втратять над вами владу. Ви зможете поглянути на себе з нового боку - сильнішого, гнучкішого і більш відкритого до життя. Імовірні зміни в особистому житті або кар'єрі, які виведуть вас на якісно новий рівень.

Риби

Для Риб цей період стане справжнім проривом у духовному і творчому плані. Ви відчуєте приплив натхнення, енергії та віри в себе, навіть якщо раніше були в стані застою. Всесвіт підштовхує вас до того, щоб відпустити минуле і дозволити собі жити по-новому - щиро, сміливо, без страху бути "не такими". Зміни можуть прийти через важливу зустріч, нову ідею чи внутрішнє "прозріння".