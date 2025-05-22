4 знака Зодиака возродятся из пепла до конца мая: есть ли вы среди них?

Близнецы

До конца мая Близнецы ощутят мощный толчок к изменениям в жизни, особенно в сфере самореализации и общения. Вы словно вернете себе утраченную уверенность и внутреннюю легкость. Старые обиды, разочарования или сомнения начнут исчезать, освобождая место для новых идей и людей. Возможны неожиданные знакомства, которые изменят ваши взгляды или даже планы на будущее.

Рак

У Раков пришло время исцеления - как эмоционального, так и физического. Если последние месяцы были напряженными или вас преследовали личные кризисы, сейчас вы, наконец, почувствуете облегчение. Принятие прошлого и работа над собой помогут вернуть внутреннюю гармонию. Вы начнете действовать увереннее и снова поверите в свою ценность и значение для других.

Козерог

Козероги, обычно держащие эмоции под контролем, до конца мая могут пережить настоящее обновление. Старые установки, страхи или токсичные связи потеряют над вами власть. Вы сможете взглянуть на себя с новой стороны - более сильной, более гибкой и более открытой к жизни. Вероятны изменения в личной жизни или карьере, которые выведут вас на качественно новый уровень.

Рыбы

Для Рыб этот период станет подлинным прорывом в духовном и творческом плане. Вы почувствуете прилив вдохновения, энергии и веры в себя, даже если раньше были в состоянии застоя. Вселенная подталкивает вас к тому, чтобы отпустить прошлое и позволить себе жить по-новому - искренне, смело, без страха быть "не такими". Изменения могут прийти через важную встречу, новую идею или внутреннее "прозрение".