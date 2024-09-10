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4 знаки Зодіаку, які відчайдушно потребують кохання, але ніколи про нього не попросять

Вівторок 10 вересня 2024 12:04
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4 знаки Зодіаку, які відчайдушно потребують кохання, але ніколи про нього не попросять Знаки Зодіаку, які більше за всіх потребують кохання (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Ці астрологічні символи зовні виглядають холодними та дещо відстороненими, хоча насправді мають ніжну душу та гаряче серце.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає про знаки Зодіаку, які сильно потребують любові.

Овен

Ви потребуєте турботи як ніхто інший, хоч і не показуєте цього. Часто так трапляється через те, що ви не вірите, що гідні відданої любові.

Ви думаєте, що краще мовчки страждати наодинці, аніж ризикувати й отримати бажане, або хвилюватися про можливу втрату. Тому підсвідомо ви думаєте про обійми, поцілунки, добрі слова, але зовнішньо показуєте свою холодність та відстороненість, і ніби демонструєте іншій людині, що не їй варто залишатися поруч з вами.

Діва

Вони визначили для себе, чому не хочуть просити кохання - тому що з дитинства долають тяжкий шлях, бояться бути зрадженими людьми, які з'являються у їхньому житті.

Діви роблять багато для інших, проте коли справа стосується їх самих, то вони стають відстороненими та навіть трохи дикими. Для них це такий собі своєрідний спосіб залишатися у безпеці - тримати відстань. Тому, коли Діви демонструють свою м'яку та ніжну натуру, це означає, що ви у числі тих, кого вони люблять та кому по-справжньому довіряють.

4 знаки Зодіаку, які відчайдушно потребують кохання, але ніколи про нього не попросятьЯкі знаки Зодіаку хочуть, щоб їх кохали (Фото: unsplash.com)

Скорпіон

Він хоче, аби хтось стрибнув, коли він скаже слово "стрибок"; або слідував би за його шаленими діями, інструкції до яких ніхто не збирається пояснювати.

Стрільці прагнуть, щоб хтось розумів, що і коли їм потрібно сказати; щоб тягнув, коли це потрібно; переслідував, коли вони тікають.

Єдиний спосіб дізнатися всі ці бажання у їхній голові - по-справжньому познайомитись з ними. Скорпіонам важко знайти того, хто буде відповідати їхнім вимогам. Також вони мають страх, що їхні очікування з часом не будуть виправдані.

Риби

Представники цього знаку дещо розчаровуються в інших людях і не до кінця можуть собі це пояснити. У них рідко бувають стосунки як у книгах чи фільмах про любов. Через це Риби частково відчувають власну вину.

Вони часто порівнюють своє життя з історіями знайомих, сюжетами з фільмів і т. д. Коли їм не вдається досягнути власного поставленого рівня досконалості у житті, то ці астрологічні символи схильні впасти у відчай і почати себе недооцінювати.

А тому Зірки радять Рибам чим скоріше примиритися з буденністю і зрозуміти, що у ній також можна відшукати щось хороше.

Ще почитайте, які знаки Зодіаку почуваються покинутими у стосунках.

Також ми писали про астрологічні символи, які більше за інших люблять гроші.

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