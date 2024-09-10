4 знака Зодиака, которые отчаянно нуждаются в любви, но никогда о ней не попросят

Эти астрологические символы внешне выглядят холодными и несколько отстраненными, хотя на самом деле имеют нежную душу и горячее сердце.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает о знаках Зодиака, которые сильно нуждаются в любви.

Овен

Вы нуждаетесь в заботе как никто другой, хотя и не показываете этого. Часто так случается из-за того, что вы не верите, что достойны преданной любви.

Вы думаете, что лучше молча страдать в одиночестве, нежели рисковать и получить желаемое, или волноваться о возможной потере. Поэтому подсознательно вы думаете об объятиях, поцелуях, добрых словах, но внешне показываете свою холодность и отстраненность, и будто демонстрируете другому человеку, что не ему следует оставаться рядом с вами.

Дева

Они определили для себя, почему не хотят просить любви - потому что с детства преодолевают трудный путь, боятся быть преданными теми людьми, которые появляются в их жизни.

Девы делают многое для других, однако когда дело касается их самих, то они становятся отстраненными и даже немного дикими. Для них это своеобразный способ оставаться в безопасности - держать расстояние. Поэтому, когда Девы демонстрируют свою мягкую и нежную натуру, это значит, что вы в числе тех, кого они любят и кому по-настоящему доверяют.

Какие знаки Зодиака хотят, чтобы их любили (Фото: unsplash.com)

Скорпион

Он хочет, чтобы кто-то прыгнул, когда он скажет слово "прыжок"; или следовал бы за его безумными действиями, инструкции к которым никто не собирается объяснять.

Стрельцы стремятся, чтобы кто-то понимал, что и когда им нужно сказать; чтобы тянул, когда это нужно; преследовал, когда они убегают.

Единственный способ узнать все эти желания в их голове - по-настоящему познакомиться с ними. Скорпионам трудно найти того, кто будет отвечать их требованиям. Также у них есть страх, что их ожидания со временем не будут оправданы.

Рыбы

Представители этого знака несколько разочаровываются в других людях и не до конца могут это объяснить. У них редко бывают отношения как в книгах или фильмах о любви. Поэтому Рыбы частично чувствуют на этом фоне собственную вину.

Они часто сравнивают свою жизнь с историями знакомых, сюжетами из фильмов и т. д. Когда им не удается достичь собственного поставленного уровня совершенства в жизни, эти астрологические символы склонны отчаяться и начать себя недооценивать.

А потому Звезды советуют Рыбам поскорее примириться с обыденностью и понять, что в ней также можно отыскать что-то хорошее.