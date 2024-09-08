Прагнуть уваги понад усе. Які знаки Зодіаку почуваються покинутими у стосунках

Ці знаки Зодіаку впевнені в собі та готові ризикувати, проте коли мова йде про романтичні стосунки, тут вони проявляють свою відверту уразливість.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає про астрологічні символи, які у відносинах можуть мати відчуття покинутості.

Рак

Ви боїтесь бути покинутим з тієї причини, що вам потрібно доволі багато часу, перш ніж ви почнете довіряти партнерові. Окрім того, ви хочете бути впевненими, що ця людина у вашому житті назавжди, перш ніж готові будете підпустити її до себе ближче.

А тому Раки до останнього закривають своє серце та душу, щоб захиститись від можливих негативних ситуацій, і через це їх не полишає відчуття покинутості.

Близнюки

Комунікабельний знак Зодіаку любить, коли його помічають. Але коли йдеться про стосунки, вони, якщо відчувають недостатньо уваги до себе, можуть ставати просто нестерпними. Близнюки важко переживають моменти, коли почуваються покинутими - у такі періоди вони ніби втрачають частину себе.

Скорпіон

Один із ваших найбільших страхів - бути зрадженим людиною, якій ви довіряєте всім серцем. Тому довіритись комусь іншому Скорпіонові нелегко, і його партнерові потрібно постаратися, аби заслужити довіру.

Проте, коли це трапляється, у відповідь Скорпіон буде шалено відданим. Проблема покинутості у стосунках Скорпіонів може проявлятися у почутті власності та ревнощах, адже вони не хочуть ділити свого коханого чи кохану ні з ким іншим.