ua en ru
Нд, 08 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прагнуть уваги понад усе. Які знаки Зодіаку почуваються покинутими у стосунках

Неділя 08 вересня 2024 12:06
UA EN RU
Прагнуть уваги понад усе. Які знаки Зодіаку почуваються покинутими у стосунках Які знаки Зодіаку цінують увагу у стосунках (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Ці знаки Зодіаку впевнені в собі та готові ризикувати, проте коли мова йде про романтичні стосунки, тут вони проявляють свою відверту уразливість.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає про астрологічні символи, які у відносинах можуть мати відчуття покинутості.

Рак

Ви боїтесь бути покинутим з тієї причини, що вам потрібно доволі багато часу, перш ніж ви почнете довіряти партнерові. Окрім того, ви хочете бути впевненими, що ця людина у вашому житті назавжди, перш ніж готові будете підпустити її до себе ближче.

А тому Раки до останнього закривають своє серце та душу, щоб захиститись від можливих негативних ситуацій, і через це їх не полишає відчуття покинутості.

Близнюки

Комунікабельний знак Зодіаку любить, коли його помічають. Але коли йдеться про стосунки, вони, якщо відчувають недостатньо уваги до себе, можуть ставати просто нестерпними. Близнюки важко переживають моменти, коли почуваються покинутими - у такі періоди вони ніби втрачають частину себе.

Скорпіон

Один із ваших найбільших страхів - бути зрадженим людиною, якій ви довіряєте всім серцем. Тому довіритись комусь іншому Скорпіонові нелегко, і його партнерові потрібно постаратися, аби заслужити довіру.

Проте, коли це трапляється, у відповідь Скорпіон буде шалено відданим. Проблема покинутості у стосунках Скорпіонів може проявлятися у почутті власності та ревнощах, адже вони не хочуть ділити свого коханого чи кохану ні з ким іншим.

Також астрологи розповідали про чотири знаки Зодіаку, які пізно розквітають.

А ще дізнайтесь найвдаліші дні вересня для астрологічного символу.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогія Гороскоп
NEWS
В Києві на території АТП стався вибух: є жертви, під завалами можуть бути люди
В Києві на території АТП стався вибух: є жертви, під завалами можуть бути люди