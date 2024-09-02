4 жінки за знаком Зодіаку, яким слід ставити себе на перше місце. Пам’ятайте про власні почуття

Риби

Ваша проблема у тому, що ви звикли відчувати й переживати біль інших, і натомість ігнорувати власні страждання. Немає нічого поганого в тому, аби підтримувати інших, але не забувайте про себе і приділяйте достатньо уваги собі, щоб залишатися такою ж наповненою, енергійною і мрійливою, як ви є.

Рак

Вам слід навчитися давати відсіч усьому, що вам не подобається, і впевнено відстоювати власні кордони. Не хвилюйтесь про те, що комусь це може не сподобатись. Куди важливішою є ваша самооцінка та самопочуття у ситуації, про яку йдеться.

Терези

Жінки-Терези не так часто вловлюють внутрішню гармонію та рівновагу, і так відбувається через те, що вони ігнорують рішення на власну користь.

Замість нездорових стосунків, ситуацій та діалогів обирайте те, що буде йти вам на користь, навіть якщо здається, що це дуже складно зробити.

Яким знакам Зодіаку варто більше турбуватися про себе (Фото: unsplash.com)

Діва

Знак-перфекціоніст є дуже самокритичним і бачить у собі купу недоліків. Він пронизаний сумнівами в собі, прагне усім догодити та покладається на схвалення інших, потребуючи цього як кисню.

Проте слід покласти цьому край та обрати інших шлях. Астрологи радять вам почати висувати вимоги іншим щодо того, як слід поводитися з вами. Якщо ж хтось ігнорує ваші прохання, сміливо прощайтеся із цими людьми й обирайте тих, хто покаже зворотнє.