RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

4 женщины по знаку Зодиака, которым следует ставить себя на первое место. Помните о собственных чувствах

Каким женщинам по знаку Зодиака стоит уделять себе больше внимания (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Представительницы этих астрологических символов привыкли беспокоиться о других, и в то же время пренебрегать собственными чувствами и желаниями.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает о знаках Зодиака, которым следует проявлять к себе больше внимания и любви.

Рыбы

Ваша проблема в том, что вы привыкли испытывать и переживать боль других, на фоне игнорируя собственные страдания. Нет ничего плохого в том, чтобы поддерживать других, но не забывайте о себе и уделяйте достаточно внимания себе, чтобы оставаться такой же наполненной, энергичной и мечтательной, как вы есть.

Рак

Вам следует научиться давать отпор всему, что вам не нравится, и уверенно отстаивать собственные границы. Не беспокойтесь о том, что кому-то это может не понравиться. Куда важнее ваша самооценка и самочувствие в ситуации, о которой идет речь.

Весы

Женщины-Весы не так часто улавливают внутреннюю гармонию и равновесие, и так происходит из-за того, что они игнорируют решения в свою пользу.

Вместо нездоровых отношений, ситуаций и диалогов выбирайте то, что будет вам полезно, даже если кажется, что это очень сложно сделать.

Каким знакам Зодиака стоит больше забоьиться о себе (Фото: unsplash.com)

Дева

Знак-перфекционист очень самокритичен и видит в себе кучу недостатков. Он пронизан сомнениями в себе, стремится всем угодить и полагается на одобрение других, нуждаясь в этом как в кислороде. 

Однако следует положить этому конец и выбрать другой путь. Астрологи советуют вам начать выдвигать требования к другим относительно того, как следует вести себя с вами. Если же кто-то игнорирует ваши просьбы, смело прощайтесь с этими людьми и выбирайте тех, кто покажет обратное. 

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскоп