4 вправи, які ніколи не можна робити при болі у спині

Що варто знати

За словами експерта, деякі вправи будуть небезпечними, якщо у вас є будь-які деформації хребта, такі як гіперкіфоз, гіперлордоз або навіть сколіотичні викривлення хребта.

Якщо у вас вже є прояви остеохондрозу, такі як грижі чи протрузії, то деякі вправи краще не виконувати, тому що створюється сильне компресійне навантаження на хребет, що може ще більше призвести до пошкодження міжхребцевих дисків і викликати біль.

Які вправи не можна виконувати при болях у спині

Тренер назвала 4 шкідливі вправи, які можуть сильно нашкодити при болях у спині.

Присідання зі стрибком

Присідання зі стрибком (фото: кадр з відео)

Джампінг Джек

Джампінг Джек (фото: кадр з відео)

Біг на місці зі закиданням ніг назад

Біг на місці (фото: кадр з відео)

Біг на місці із закиданням ніг вперед

Біг із закиданням ніг вперед (фото: кадр з відео)