UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

4 вправи, які ніколи не можна робити при болі у спині

Які вправи можуть нашкодити спині (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Фізичні вправи можуть покращити загальний стан здоров'я. Однак деякі вправи варто не виконувати вже при наявних болях у спині, адже можна лише погіршити стан.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку лікаря та тренера Уляни Вернер.

Що варто знати

За словами експерта, деякі вправи будуть небезпечними, якщо у вас є будь-які деформації хребта, такі як гіперкіфоз, гіперлордоз або навіть сколіотичні викривлення хребта.

Якщо у вас вже є прояви остеохондрозу, такі як грижі чи протрузії, то деякі вправи краще не виконувати, тому що створюється сильне компресійне навантаження на хребет, що може ще більше призвести до пошкодження міжхребцевих дисків і викликати біль.

Які вправи не можна виконувати при болях у спині

Тренер назвала 4 шкідливі вправи, які можуть сильно нашкодити при болях у спині.

Присідання зі стрибком

Присідання зі стрибком (фото: кадр з відео)

Джампінг Джек

Джампінг Джек (фото: кадр з відео)

Біг на місці зі закиданням ніг назад

Біг на місці (фото: кадр з відео)

Біг на місці із закиданням ніг вперед

Біг із закиданням ніг вперед (фото: кадр з відео)

Читайте РБК-Україна в Google News
БільСпортзал