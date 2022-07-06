4 упражнения, которые помогут быстро снизить уровень тревоги

Есть несколько техник, которые помогут стабилизировать эмоциональное состояние, снизить уровень тревоги, справиться с физическим и психическим напряжением от стресса.
Практический психолог Юлия Ворман предложила 4 действенные упражнения для снижения тревоги, передает "Психологическая поддержка".
Во время выполнения техники важно фокусировать внимание на ритме дыхания и том, как вы делаете продленный полный выдох.
Схема такая:
Для эмоциональной стабилизации достаточно 5-8 циклов повторения упражнения.
Повторите упражнение минимум пять раз, в перспективе сможете увеличить время практики глубокого дыхания до 5-10 мин.
После окончания упражнения снова просканируйте свое тело, чтобы увидеть, осталось ли напряжение.
После овладения этой техникой вы сможете выполнять в любом положении тела.
Выполняя это упражнение, вам необходимо:
Итак:
Если есть необходимость, сделайте несколько циклов этого упражнения.
Эта техника на воображение, поможет вам отвлечься от того, что происходит сейчас.
Сядьте или лягте. Закройте глаза. Сосредоточьтесь на своем теле и расслабьте его. Сделайте глубокий вдох носом и продолженный выдох ртом. Попробуйте в своем воображении воссоздать то место, которое у вас ассоциируется с безопасностью и комфортом. Это может быть реальное воспоминание или что-то фантастическое.
Что вы чувствуете в этом месте? Слышите? Видите? Представьте/вспомните все как можно подробнее.
Побудьте там. Впитайте в себя спокойствие, комфорт, положительные переживания и эмоции, которые связаны с этим местом.
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