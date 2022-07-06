4 вправи, що допоможуть швидко знизити рівень тривоги

Є кілька технік, які допоможуть стабілізувати емоційний стан, знизити рівень тривоги, впоратися з фізичною та психічною напругою від стресу.
Практичний психолог Юлія Ворман запропонувала 4 дієві вправи для зниження тривоги, передає "Психологічна підтримка".
Під час виконання техніки важливо фокусувати увагу на ритмі дихання та тому, як ви робите продовжений повний видих.
Схема така:
Для емоційної стабілізації достатньо 5-8 циклів повторення вправи.
Повторіть вправу щонайменше п'ять разів, у перспективі зможете збільшити час практики глибокого дихання до 5-10 хв.
Після закінчення вправи знову проскануйте своє тіло, щоб побачити, чи залишилася напруга.
Після оволодіння цією технікою ви зможете виконувати її в будь-якому положенні тіла.
Виконуючи цю вправу, вам необхідно:
Отже:
Якщо є потреба, зробіть декілька циклів цієї вправи.
Ця техніка на уяву, допоможе вам відволіктися від того, що відбувається зараз.
Сядьте або ляжте. Заплющте очі. Зосередьте увагу на своєму тілі та розслабте його. Зробіть глибокий вдих носом і продовжений видих ротом. Спробуйте у своїй уяві відтворити те місце, яке у вас асоціюється з безпекою та комфортом. Це може бути реальний спогад або щось фантастичне.
Що ви відчуваєте в цьому місці? Чуєте? Бачите? Уявіть/згадайте все якомога детально.
Побудьте там. Вберіть у себе спокій, комфорт, позитивні переживання та емоції, які пов'язані з цим місцем.
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