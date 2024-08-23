ua en ru
Пт, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

4 українські зірки, які покорили серця фанів за межами України

П'ятниця 23 серпня 2024 09:00
UA EN RU
4 українські зірки, які покорили серця фанів за межами України Jerry Heil і Настя Каменських (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Українські артисти прагнуть прославити свою творчість на світовій арені, мріючи про виступи на великих сценах і визнання за межами своєї батьківщини. Ці знаменитості довели, що через наполегливу працю можна досягти такої мети.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує згадати наших зірок, яким це вдалося.

Настя Каменських

Настя Каменських вже давно завоювала любов української публіки. Однак артистка вирішила підкорити і латиноамериканську сцену, де швидко здобула популярність.

Заздалегідь освоївши іспанську мову, вона не раз ділилася своєю симпатією до культури цього регіону. Згодом Настя зізналася, що мріє отримати премію "Греммі". Розуміючи, що досягти цього з українськими піснями буде складно, вона переключилася на латиноамериканську музику.

З початком повномасштабного вторгнення Настя активно брала участь у благодійних концертах за кордоном і на якийсь час залишилася за кордоном.

Незабаром вона представила нову пісню "Tu y Yo", виконану іспанською мовою, яка принесла їй значний успіх.

4 українські зірки, які покорили серця фанів за межами України

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Джамала

Відома українська співачка кримськотатарсько-вірменського походження Джамала не зупинилася на досягнутому після своєї перемоги на Євробаченні 2016 року. Раніше вона вже виборола гран-прі на "Новій хвилі" і перемогла в проекті "Зірки в опері".

З початком повномасштабного вторгнення Джамала перевезла свою сім'ю до Туреччини, а сама вирушила до Європи, де організовувала благодійні концерти на підтримку України.

4 українські зірки, які покорили серця фанів за межами України

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Міка Ньютон

Співачка Міка Ньютон (справжнє ім'я - Оксана Грицай) користувалася великою популярністю у 2000-х роках, привертаючи увагу молодої аудиторії своїм талантом. У 2011 році вона представляла Україну на Євробаченні, посівши почесне 4-е місце і увійшовши до п'ятірки найкращих виконавців.

Прагнучи підкорити нові горизонти, Міка вирушила до Америки, де не тільки знайшла визнання у місцевої публіки, а й знайшла особисте щастя, зустрівши свого майбутнього чоловіка. У 2018 році пара зіграла весілля.

4 українські зірки, які покорили серця фанів за межами України

Міка Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)

Jerry Heil

Ця виконавиця за короткий час в українському шоу-бізнесі досягла неабияких висот та навіть засяяла на міжнародному конкурсі Євробачення-2024" Тепер вона відома не лише в Україні, але й за її межами.

А нещодавно Jerry Heil повідомила, що тепер вона є офіційною членкинею американської Академії звукозапису Grammy. Тепер зірка може подавати свої композиції на найпрестижнішу музичну премію.

4 українські зірки, які покорили серця фанів за межами України

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil​​​​​​​)

Нещодавно ми писали про 5 українських зірок, які втратили славу під час великої війни.

Також розповідали про знаменитостей, яких благали виступати в Росії, але вони не зрадили собі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Настя Каменських Джамала Jerry Heil
NEWS
День прапора. Як синьо-жовтий стяг в Україні став символом боротьби за волю
День прапора. Як синьо-жовтий стяг в Україні став символом боротьби за волю