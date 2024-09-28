4 сильні молитви від порчі та пристріту

Молитва від пристріту до Ангела Хранителя

Ангел Хранитель - це головний захисник людини, який рятує від усього злого. При підозрі на вроки варто звертатися до нього за допомогою. Ті, хто творить добрі вчинки й уникає зла, завжди можуть розраховувати на підтримку свого ангела. Він почує їхні молитви та допомагатиме, оберігаючи на життєвому шляху.

Я прошу тебе, Ангел Охоронець, допоможи впоратися з невдачами та проблемами, що навалилися на мої плечі. Ти точно чуєш і бачиш мене (ваше ім’я), спілкуєшся з Вищими силами та наставляєш на правильний шлях. Дай мені милість і звільни від усього поганого. Мене ніхто не зможе потривожити, бо ти вкриваєш своїми крилами. Проси Господа за мене (ваше ім’я), відводь поганих людей, які заздрять та маніпулюють, намагаються забрати життєві сили. Нехай буде так. Амінь.

Молитва Богородиці від пристріту

Ця потужна молитва допоможе протистояти негативному впливу та захистить від неприємних людей у твоєму житті. Звертайся до неї з вірою та надією, і вона надасть сили й оберігатиме від усілякого зла.

О Багатоскорботна Мати Божа, що перевищує всіх дочок землі за чистотою Своєю і за багатьма стражданнями, Тобою на землі перенесених! Прийми багатослізні зітхання наші і збережи нас під дахом Твоєї милості, інакше, бо притулку і теплого предстання, хіба Тобі, не знай, але, як відвагу завдячує Іже від Тебе Народженому, допоможи і спаси ни молитвами Своїми, небес з усіма святими будемо оспівувати хвалу в Трійці Єдиному Богу, завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитви від псування та пристріту Миколі Чудотворцю

Святий Микола Чудотворець є головним захисником у складні моменти життя. До нього звертаються, коли виникають проблеми або загрожують вороги, а також для зняття псування чи пристріту. Молитви до Миколи особливо сильні в цих випадках. Щоб знайти захист і гармонію, прочитай наступну молитву перед сном:

Захисник мій, Микола Чудотворець, захисти близьких та рідних від ненависті з боку оточуючих. Зніми псую і пристріт, покарай тих, хто бажає нам зла. Нехай страждають вони, коли не хочуть спокійного життя. Захист від сварок усередині сім’ї, а їм пішли розлади, щоб треба розплачуватися за скоєне. Так і буде. Амінь.

Микола Чудотворець здатний повернути все зло тому, хто його послав. Ця молитва має силу допомогти навіть у боротьбі з родовим прокляттям, захищаючи від негативу і зла: