4 сильні молитви від порчі та пристріту

Молитви від порчі та пристріту допомагають захиститися від негативної енергії та відновити внутрішній спокій. Вони звертаються до вищих сил, щоб очистити душу і тіло від шкідливого впливу і забезпечити захист від зла.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало список із чотирьох молитов від псування та пристріту.
Ангел Хранитель - це головний захисник людини, який рятує від усього злого. При підозрі на вроки варто звертатися до нього за допомогою. Ті, хто творить добрі вчинки й уникає зла, завжди можуть розраховувати на підтримку свого ангела. Він почує їхні молитви та допомагатиме, оберігаючи на життєвому шляху.
Ця потужна молитва допоможе протистояти негативному впливу та захистить від неприємних людей у твоєму житті. Звертайся до неї з вірою та надією, і вона надасть сили й оберігатиме від усілякого зла.
Святий Микола Чудотворець є головним захисником у складні моменти життя. До нього звертаються, коли виникають проблеми або загрожують вороги, а також для зняття псування чи пристріту. Молитви до Миколи особливо сильні в цих випадках. Щоб знайти захист і гармонію, прочитай наступну молитву перед сном:
Микола Чудотворець здатний повернути все зло тому, хто його послав. Ця молитва має силу допомогти навіть у боротьбі з родовим прокляттям, захищаючи від негативу і зла:
Раніше ми розказували про найсильніші заговори на гроші - як правильно говорити "магічні" слова.
Також дізнайтеся, як захистити свою дитину від пристріту.
Під час написання матеріалу було використано джерела: інтернет-журнал "Liza", молитовник "Ближче до Бога".