4 сильные молитвы от порчи и сглаза

Молитва от сглаза к Ангелу Хранителю

Ангел Хранитель - это главный защитник человека, спасающий от всего злого. При подозрении на уроки следует обращаться к нему за помощью. Те, кто совершает добрые поступки и избегает зла, всегда могут рассчитывать на поддержку своего ангела. Он услышит их молитвы и помогает, оберегая на жизненном пути.

Я прошу тебе, Ангел Охоронець, допоможи впоратися з невдачами та проблемами, що навалилися на мої плечі. Ти точно чуєш і бачиш мене (ваше ім’я), спілкуєшся з Вищими силами та наставляєш на правильний шлях. Дай мені милість і звільни від усього поганого. Мене ніхто не зможе потривожити, бо ти вкриваєш своїми крилами. Проси Господа за мене (ваше ім’я), відводь поганих людей, які заздрять та маніпулюють, намагаються забрати життєві сили. Нехай буде так. Амінь.

Молитва Богородицы от сглаза

Эта сильная молитва поможет противостоять отрицательному влиянию и защитит от неприятных людей в твоей жизни. Обращайся к ней с верой и надеждой, и она придаст силы и будет оберегать от всякого зла.

О Багатоскорботна Мати Божа, що перевищує всіх дочок землі за чистотою Своєю і за багатьма стражданнями, Тобою на землі перенесених! Прийми багатослізні зітхання наші і збережи нас під дахом Твоєї милості, інакше, бо притулку і теплого предстання, хіба Тобі, не знай, але, як відвагу завдячує Іже від Тебе Народженому, допоможи і спаси ни молитвами Своїми, небес з усіма святими будемо оспівувати хвалу в Трійці Єдиному Богу, завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитвы от порчи и сглаза Николаю Чудотворцу

Святой Николай Чудотворец – главный защитник в сложные моменты жизни. К нему обращаются, когда возникают проблемы или угрожают враги, а также для снятия порчи или сглаза. Молитвы к Николаю особенно сильны в этих случаях. Чтобы найти защиту и гармонию, прочти следующую молитву перед сном:

Захисник мій, Микола Чудотворець, захисти близьких та рідних від ненависті з боку оточуючих. Зніми псую і пристріт, покарай тих, хто бажає нам зла. Нехай страждають вони, коли не хочуть спокійного життя. Захист від сварок усередині сім’ї, а їм пішли розлади, щоб треба розплачуватися за скоєне. Так і буде. Амінь.

Николай Чудотворец способен вернуть все зло тому, кто его послал. Эта молитва может помочь даже в борьбе с родовым проклятием, защищая от негатива и зла: