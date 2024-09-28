4 сильные молитвы от порчи и сглаза

Молитвы от порчи и сглаза помогают защититься от негативной энергии и восстановить внутреннее спокойствие. Они обращаются к высшим силам, чтобы очистить душу и тело от вредного воздействия и обеспечить защиту от зла.
РБК-Украина (проект Styler) собрало список из четырех молитв от порчи и сглаза.
Ангел Хранитель - это главный защитник человека, спасающий от всего злого. При подозрении на уроки следует обращаться к нему за помощью. Те, кто совершает добрые поступки и избегает зла, всегда могут рассчитывать на поддержку своего ангела. Он услышит их молитвы и помогает, оберегая на жизненном пути.
Эта сильная молитва поможет противостоять отрицательному влиянию и защитит от неприятных людей в твоей жизни. Обращайся к ней с верой и надеждой, и она придаст силы и будет оберегать от всякого зла.
Святой Николай Чудотворец – главный защитник в сложные моменты жизни. К нему обращаются, когда возникают проблемы или угрожают враги, а также для снятия порчи или сглаза. Молитвы к Николаю особенно сильны в этих случаях. Чтобы найти защиту и гармонию, прочти следующую молитву перед сном:
Николай Чудотворец способен вернуть все зло тому, кто его послал. Эта молитва может помочь даже в борьбе с родовым проклятием, защищая от негатива и зла:
Раньше мы рассказывали о сильнейших заговорах на деньги - как правильно говорить "магические" слова.
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При написании материала были использованы источники: интернет-журнал "Liza", молитвенник "Ближче до Бога".