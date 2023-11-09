4 секрети успіху скандальної блогерки-мільйонниці Юлі Верби

Секрети популярності Юлі Верби

Коли дивишся на блог Верби, може скластися думка, що спостерігати там немає за чим, тим паче якщо пригадати, як Юля "кинула" військових, видаючи свої дії за благодійні вчинки на користь армії.

Проте не всі розуміються на маркетингових стратегіях, якими й користується блогерка. І саме тому вона є такою популярною серед користувачів Instagram.

Секрет перший

Трендова зовнішність, що доповнена розкішшю є одним з основних елементів популярності Юлі, адже це привертає увагу. Це тригерить і змушує думати, що ж такого вона робить у житті, що може собі дозволити жити з розмахом.

Підсумок: зовнішність + гроші = тригерить стежити за людиною і розбиратися, що вона робить, щоб це мати.

Секрет популярності Юлії Верби (фото: instagram.com/verbaaa__verbaaaaa)

Секрет другий

Блогерка відрізняється від інших інфлюенсерів тим, що вона "своя" для підписників.

Може поплакати, потанцювати, розповісти особисте, поділитися успіхом - на відміну від колег з ринку. Завдяки цьому люди емоційно зближуються із Юлею і вважають, що вони її знають.

Підсумок: розкіш + зовнішність + "своя" = вона така сама, як і я, але так круто живе = я також зможу!

Секрет третій

Стара гвардія в світі Instagram та в блогінгу 6 років. Дівчина будувала автентичний блог від народження соцмережі - коли ще ніхто не знав, скільки тут можна заробляти!

Інстаграм - Юліна стихія. І вона в ньому дуже органічна, навіть попри всі свої скандали та відверто кажучи некоректні вчинки.

Секрет четвертий

Соціальне нахабство попри несхвалення суспільства. Це дуже відрізняє Юлю і від інших блогерів, і від підписників. Вона щодня стикається з хейтом у великій кількості, постійно комусь не подобається або робить щось "не так". Але це її не зупиняє і Верба продовжує робити все по-своєму знову і знову натикаючись на критику.

Секрет популярності Юлії Верби (фото: instagram.com/verbaaa__verbaaaaa)

Загальний підсумок

Автентичність + соціальне нахабство + багаторічна робота над своїм блогом = це дозволяє Юлі бути в тренді сьогодні й залишитися в ньому завтра. І тому про неї знає кожен користувач українського інстаграму.