4 продукти, які сильно шкодять підшлунковій та призводять до хвороб

Що варто знати про підшлункову

Підшлункова залоза - це орган, який виробляє ферменти для перетравлення їжі. В основному ці ферменти потрібні для засвоєння вуглеводів.

Якщо організм погано реагує на сирі овочі та фрукти, то людина одразу буде відчувати здуття, газоутворення та дискомфорт.

Ферменти - це по суті білки, які виробляються нашим організмом, щоб перетравлювати їжу.

Причино запалення підшлункової є гострий та хронічний панкреатит, який останнім часом став дуже поширеним і займає трете місце серед захворювань органів черевної порожнини, при якому потрібне хірургічне втручання.

Які продукти шкодять

Алкоголь

Алкоголь є стимулятором активного вироблення ферментів підшлункової.

Коли ми споживаємо часто алкоголь і у великих кількостях, то підшлункова виробляє велику кількість ферментів та збільшує внутрішньоклітинний тиск, замість того, щоб ферменти перетравлювали їжу. Вони повертаються назад в підшлункову, руйнуючи її клітини та сам орган.

Ці ферменти високоактивні та при запальному процесі руйнується таким чином підшлункова. Надалі це порушує систематичне виділення ферментів і тоді можемо спостерігати біль в лівому підребер'ї, який віддає в передню, або задню частину хребта і провокує діарею.

Смажена їжа

Часто при проблемі з підшлунковою рекомендують мінімізувати дані продукти та спосіб приготування.

Сюди ж відноситься перепалений цукор (карамелізований), бекон, шашлик свинний. Дані продукти пошкоджують білкові молекули організму.

Цукор

Підшлункова відповідає за вироблення інсуліну - це гормон, який нормалізує рівень глюкози в крові (глюкозу організм наш утворює з вуглеводневмісних усіх продуктів).

Інсулін допомагає попасти глюкозі, як ключик відкриває двері у нашу клітину, щоб потім ми отримали енергію з цієї глюкози.

Коли в нашому раціоні багато цукру, ми постійно стимулюємо вироблення інсуліну у великій кількості. Цим ми навантажуємо підшлункову і таким чином викликаємо запальний процес самого органу та організму.

Надлишок інсуліну призводить до набору зайвої ваги (при надлишку калорій). Також це є причиною синдрому полікістозних яєчників, катаракти, проблем з легенями.

Надлишок цукру в організмі провокує утворення вісцерального жиру (цей, що відкладається на внутрішніх органах і є небезпечним). А це своєю чергою призводить до ряду ще таких недуг: підвищує ризик гіпертонії, діабету, хвороб серця та судин, а також жирової хвороби печінки.

Рафіновані вуглеводи

Сюди відноситься випічка, все солодке, хліб та макарони. Оскільки в їхньому складі часто присутній цукор, канцерогени та консерванти, то вони провокують стрибки цукру, інсуліну.

А це знову гіперінсулінемія, інсулінорезистентність, а надалі діабет другого типу. В результаті виникає висипання та випадіння волосся.